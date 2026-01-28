    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Drei spendet erneut 27.500 Suppen an Caritas Wien-Suppenbus.

    Wien (APA-ots) - - Social Media Fans sammelten Suppen mit ihren Kommentaren.

    - Für jede kommentierte Suppenzutat spendete Drei eine warme Mahlzeit.

    - Endergebnis: Wieder rund 27.500 heiße Suppen für die Gäste des Canisibus.

    Tausende Suppen für Menschen, die sich nicht täglich eine warme Mahlzeit leisten können. Auch diesen Winter sammelte das Telekommunikationsunternehmen Drei mit seiner sozialen Initiative "Drei Hilft" heiße Suppen für den Canisibus, den Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien. Drei fragte dafür auf Facebook, Instagram und TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans und machte aus jeder kommentierten Suppenzutat eine echte Suppe. Das Endergebnis: rund 27.500 Suppen. Mehr auf www.drei.at/winteraktion

    Rudolf Schrefl, CEO von Drei , freut sich: "Unsere Winteraktion zeigt auch heuer wieder, wie wichtig gemeinsames Engagement ist. Social Media-Fans und Mitarbeitende von Drei haben erneut fleißig Suppen gesammelt und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Mit Drei Hilft ermöglichen wir so über drei Monate hinweg täglich warme Canisibus- Mahlzeiten. Danke an alle, die wieder einmal mit Herz und Einsatz dabei waren." Die ersten dampfenden Suppenschüsseln verteilte Schrefl wieder bei winterlichen Temperaturen gemeinsam mit Caritasdirektor Klaus Schwertner und Canisibus-Freiwilligen auf einer der Suppenbus- Touren durch Wien.

    Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Der Bedarf an Hilfe war selten so hoch. Teuerung und Kürzungen bringen immer mehr Menschen unter Druck, die eisigen Temperaturen der letzten Wochen sind eine zusätzliche Belastung und auch lebensgefährlich für obdachlose Menschen. Umso schöner, dass durch den Einsatz der Drei-Community erneut zahlreiche warme Suppen für Menschen in Not ermöglicht werden konnten. Vielen Dank an Drei und alle Unterstützer:innen für diese gelebte Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft!"

    Zwtl.: Die Canisibus-Suppe: eine Mahlzeit.

    Der Gesamterlös der Drei Hilft-Winteraktion kommt dem Caritas Canisibus zugute. Seit
    35 Jahren versorgt er obdachlose und armutsbetroffene Menschen jeden Abend verlässlich mit heißer Suppe - an zehn Stationen in Wien. Für viele der bis zu 400 Gäste bedeutet diese Suppe die einzige warme Mahlzeit am Tag. Deshalb ist die Canisibus-Suppe eine vollwertige, sättigende Speise, die täglich aus nährstoffreichen Zutaten zubereitet wird. Rund 100.000 Teller Suppe werden jedes Jahr ausgegeben. Freiwillige kochen täglich frisch, verladen die Suppe in zwei Busse und ein E-Lastenrad und bringen sie direkt zu den Menschen, die sie brauchen. Mehr auf www.caritas-wien.at/canisibus

    Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie.

    Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF- Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und www.drei.at/drei-hilft

    Zwtl.: Über Drei.

    Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

