    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    AKTIEN IM FOKUS 2/Tech-Rally

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASML und Texas Instruments überzeugen

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktien erreichen Rekordstand bei 1.309 Euro.
    • Auftragseingang von 13,2 Mrd. Euro übertrifft Erwartungen.
    • Künstliche Intelligenz treibt Umsatzwachstum und Rückkäufe.
    AKTIEN IM FOKUS 2/Tech-Rally - ASML und Texas Instruments überzeugen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: mehr Details und Stimmen)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Jubelsturm über den Auftragseingang von ASML hat die Aktien des Chipausrüsters auf einen weiteren Rekordstand getragen. Im frühen Handel kletterten die Papiere des Maschinenherstellers für die Chip-Industrie bis auf 1.309 Euro und bauten ihren Kursgewinn im laufenden Jahr damit auf 42 Prozent aus. Mit rund 500 Milliarden Euro Marktwert ist ASML das wertvollste Unternehmen Europas.

    Auch in der Branche sorgten sie für glänzende Stimmung: Der Branchenindex von Europas Technologiewerten erklomm nach zwei Wochen Pause wieder einen Höchststand seit dem Jahr 2000. Anteile des Chip-Herstellers Infineon gelang im Dax derweil der Ausbruch auf das Niveau von 2001. Mit 45,60 Euro gewannen sie im noch jungen Jahr nun bereits fast 21 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.465,45€
    Basispreis
    2,39
    Ask
    × 10,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.229,64€
    Basispreis
    23,85
    Ask
    × 10,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unter den deutschen Nebenwerten fielen vor allem Jenoptik mit einem Tagessprung um fast 17 Prozent auf. 2026 haben sie damit ein Drittel gewonnen. Die Jenaer fertigen Präzisionskomponenten und Systeme unter anderem für die Halbleiterindustrie.

    Der ungebremste Boom bei Künstlicher Intelligenz treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML weiter kräftig an. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum an. Zudem wurde der Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro bis Ende 2028 angekündigt.

    Analysten äußerten sich am Mittwoch begeistert über den Auftragseingang. Mit einem Volumen von 13,2 Milliarden Euro liege er fast doppelt so hoch wie erwartet, schrieb Analyst Janardan Menon von der Investmentbank Jefferies. Die Aktienbewertung sei zwar selbst mit dem starken Ausblick auf 2026 hoch, die Auftragsstärke und die positive Nachrichtenlage aus der Branche sprächen aber mittelfristig für weitere Kursgewinne.

    Sandeep Deshpande von JPMorgan rechnet mit deutlich steigenden Markterwartungen - für 2027 und 2028 geht er gar von prozentual zweistelligen Anstiegen des Konsenses aus.

    Gute Nachrichten gab es auch aus Asien. Der südkoreanische Chip-Hersteller SK Hynix übertraf im Schlussquartal 2025 mit dem operativen Gewinn die Konsensprognose um fast 15 Prozent.

    Zudem hatte am Vorabend der US-Chipkonzern Texas Instruments mit einem überraschend robusten Ausblick für das erste Quartal überzeugt. Die Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen und Autos scheint sich zu erholen. Das sind vor allem mit Blick auf Infineon positive Signale./ag/bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 250,3 auf Tradegate (28. Januar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 502,11 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.289,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -20,93 %/+8,53 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS 2/Tech-Rally ASML und Texas Instruments überzeugen Der Jubelsturm über den Auftragseingang von ASML hat die Aktien des Chipausrüsters auf einen weiteren Rekordstand getragen. Im frühen Handel kletterten die Papiere des Maschinenherstellers für die Chip-Industrie bis auf 1.309 Euro und bauten ihren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     