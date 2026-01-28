Machtpoker um KI: China gibt Nvidia-Chips überraschend frei

Die Genehmigung umfasst mehrere hunderttausend Chips und wurde während des China-Besuchs von Nvidia-Chef Jensen Huang in dieser Woche erteilt. Die Quellen wollten anonym bleiben, da das Thema politisch sensibel ist.

China hat erstmals die Einfuhr von Nvidias H200-Chips genehmigt, wie zwei mit der Sache vertraute Personen Reuters sagten. Die Entscheidung gilt als Kurskorrektur, weil Peking bislang zögerte und nun versucht, den akuten Bedarf an Rechenleistung mit dem Schutz der eigenen Chipindustrie zu verbinden.

Die erste Runde der Freigaben ging vor allem an drei große chinesische Internetunternehmen, sagte eine der Quellen. Andere Firmen hätten sich inzwischen für spätere Genehmigungen angestellt. Namen nannten die Informanten nicht.

Die Aktie von Nvidia notierte vorbörslich mit einem Plus von 1,60 Prozent bei 191,53 US-Dollar (Stand 11:14 Uhr MEZ).

Streitpunkt im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten

Der H200 ist Nvidias zweitstärkster KI-Chip und steht im Zentrum der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Obwohl Washington den Export genehmigt hat, lag das Haupthindernis bisher bei den chinesischen Behörden, die jede Einfuhr einzeln freigeben müssen.

Anfang des Monats machten die Vereinigten Staaten den Weg für Verkäufe nach China formell frei. Trotzdem war unklar, ob Peking die Chips ins Land lassen würde. Noch vor wenigen Wochen sagten chinesische Zollstellen laut Reuters, dass die Einfuhr nicht erlaubt sei. Gleichzeitig bestellten chinesische Technologiekonzerne mehr als 2 Millionen H200-Chips, was Nvidias verfügbare Stückzahlen deutlich übersteigt.

Milliardeninvestitionen treiben die Entscheidung

Die nun erteilten Genehmigungen deuten darauf hin, dass Peking den Ausbau großer Rechenzentren priorisiert. Chinas Internetkonzerne investieren Milliarden, um eigene KI-Dienste zu entwickeln und mit US-Anbietern wie OpenAI zu konkurrieren.

Zwar haben chinesische Hersteller wie Huawei inzwischen Chips, die mit Nvidias H20 mithalten können, dem bislang stärksten Modell, das offiziell nach China verkauft werden durfte. Beim H200 bleibt der Abstand jedoch groß, denn der Chip liefert rund die sechsfache Leistung des H20.

Import nur mit Bedingungen möglich

Trotz der Öffnung hält Peking an industriepolitischen Zielen fest. Die Regierung diskutiert, Importe an Auflagen zu knüpfen. Unternehmen könnten verpflichtet werden, eine bestimmte Menge heimischer Chips zu kaufen, um ausländische Halbleiter einführen zu dürfen. Das hatte Reuters zuvor berichtet.

Wie viele weitere Firmen in späteren Runden grünes Licht erhalten und nach welchen Kriterien entschieden wird, ist weiter offen.

Besuch mit politischem Gewicht

Huang war am vergangenen Freitag nach Shanghai gereist, um mit den China-Mitarbeitern von Nvidia die jährlichen Feiern abzuhalten. Danach besuchte er Peking und weitere Städte, wie Reuters vergangene Woche meldete. Der Zeitpunkt der Genehmigung verleiht der Reise nun zusätzliche politische Bedeutung.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 159,9EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

