QS-Ranking Europa 2026

Deutschland verzeichnet mit 50 neuen Universitäten das stärkste Wachstum. Die Schweiz behält zwei Plätze unter den Top 10 und die Universität Genf steigt in die Top 50 auf. Österreich glänzt im Bereich „Internationale Fakultät" und die Universität Wien steigt auf Platz 40 auf.