QS-Ranking Europa 2026
Deutschland verzeichnet die meisten Neueinsteiger, die Schweiz hat nun vier Universitäten unter den Top 50 und die Universität Wien führt in Österreich
Deutschland verzeichnet mit 50 neuen Universitäten das stärkste Wachstum. Die Schweiz behält zwei Plätze unter den Top 10 und die Universität Genf steigt in die Top 50 auf. Österreich glänzt im Bereich „Internationale Fakultät" und die Universität Wien steigt auf Platz 40 auf.
LONDON, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der globale Hochschul-Experte QS Quacquarelli Symonds hat die dritte Ausgabe des QS World University Rankings: Europa mit über 950 Universitäten veröffentlicht.
Ben Sowter, Senior Vice President von QS, sagt: „Das QS-Ranking für Europa ist nach wie vor ein unverzichtbares Instrument für den Vergleich akademischer Exzellenz und unterstützt Studierende, Wissenschaftler und Institutionen bei ihren Entscheidungen."
Deutschland
QS bewertet 102 deutsche Universitäten, die drittmeisten in Europa. Davon steigen 23 auf, 27 fallen zurück, zwei bleiben stabil.
- 50 Institutionen sind neu dabei, mehr als in jedem anderen Land.
- Sechs Einträge in den Top 50, 15 in den Top 100, 27 in den Top 200 – nur Großbritannien hat mehr.
- Die Technische Universität München führt und schlägt 98,9 % der Einträge, gegenüber 98,5 % im Vorjahr.
- Die Technische Universität Bremen ist in Europa führend bei internationalen Studierenden.
- KIT, Karlsruher Institut für Technologie, klettert in die Top 50.
|
Deutsche Universitäten in den Top 50
|
2026
|
2025
|
Institution
|
=12
|
11
|
Technische Universität München
|
=17
|
21
|
Ludwig-Maximilians-Universität München
|
23
|
=18
|
Universität Heidelberg