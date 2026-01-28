    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1270 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Mittwoch den sehr starken Auftragseingang des Chipausrüsters im vierten Quartal hervor. Die Ziele für 2026 lägen entsprechend über den Markterwartungen. Duval rechnete mit einer positiven Marktreaktion, wies allerdings darauf hin, dass die Aktie der europäischen Technologie-Konkurrenz in den vergangenen Monaten bereits deutlich vorweg gelaufen sei. Mit Blick auf die mittelgroßen US-Halbleiterwerte habe sie aber noch etwas Luft./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 1.271EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Alexander Duval
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1270
    Kursziel alt: 1270
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
