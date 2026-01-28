GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1270 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Mittwoch den sehr starken Auftragseingang des Chipausrüsters im vierten Quartal hervor. Die Ziele für 2026 lägen entsprechend über den Markterwartungen. Duval rechnete mit einer positiven Marktreaktion, wies allerdings darauf hin, dass die Aktie der europäischen Technologie-Konkurrenz in den vergangenen Monaten bereits deutlich vorweg gelaufen sei. Mit Blick auf die mittelgroßen US-Halbleiterwerte habe sie aber noch etwas Luft./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 1.271EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1270

Kursziel alt: 1270

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



