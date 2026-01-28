Besonders beachtet!
C3.ai Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 28.01.2026
Am heutigen Handelstag konnte die C3.ai Registered (A) Aktie bisher um +17,35 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der C3.ai Registered (A) Aktie.
C3.ai bietet eine leistungsstarke KI-Plattform für Unternehmen, die sich durch ihre Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnet.
C3.ai Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.01.2026
Die C3.ai Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 12,294€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +17,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,818 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die C3.ai Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,294€, mit einem Plus von +17,35 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von C3.ai Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -27,21 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die C3.ai Registered (A) Aktie damit um +16,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von C3.ai Registered (A) einen Anstieg von +8,83 %.
C3.ai Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+16,12 %
|1 Monat
|+5,68 %
|3 Monate
|-27,21 %
|1 Jahr
|-61,71 %
Informationen zur C3.ai Registered (A) Aktie
Es gibt 137 Mio. C3.ai Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.
C3.ai Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die C3.ai Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur C3.ai Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.