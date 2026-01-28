C3.ai Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 28.01.2026

C3.ai bietet eine leistungsstarke KI-Plattform für Unternehmen, die sich durch ihre Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnet.

C3.ai Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.01.2026

Die C3.ai Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 12,294€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +17,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,818 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die C3.ai Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,294€, mit einem Plus von +17,35 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von C3.ai Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -27,21 % verkraften.