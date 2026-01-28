Besonders beachtet!
DroneShield Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 28.01.2026
Am 28.01.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -6,39 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.
DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.
DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.01.2026
Die DroneShield Aktie ist bisher um -6,39 % auf 2,2700€ gefallen. Das sind -0,1550 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,2700€, mit einem Minus von -6,39 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei DroneShield, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,50 % Verlust nach sich zog.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -11,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +21,69 %.
DroneShield Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,82 %
|1 Monat
|+28,35 %
|3 Monate
|-14,50 %
|1 Jahr
|+515,80 %
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kurzfristige Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die als abwärts gerichtet wahrgenommen wird. Widerstände liegen bei 2,60 bis 2,75 Euro, während Unterstützungen bei 2,20 bis 2,30 Euro erwartet werden. Die abnehmende Volumenentwicklung deutet auf fehlende Kaufüberzeugung hin, und einige Teilnehmer prognostizieren einen Rückgang auf 1,60 bis 1,70 Euro. Positive Nachrichten sind notwendig, um eine nachhaltige Stabilität zu erreichen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.
Informationen zur DroneShield Aktie
Es gibt 914 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,10 Mrd. € wert.
DroneShield Aktie jetzt kaufen?
Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.