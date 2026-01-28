OHB Aktie unter Verkaufsdruck - 28.01.2026

Mit einer Performance von -3,42 % musste die OHB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +40,61 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Obwohl die OHB Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +199,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +125,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +181,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +195,11 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +125,08 % 1 Monat +181,36 % 3 Monate +199,10 % 1 Jahr +556,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der OHB Aktie, die kürzlich über 310 notierte. Die Bewertung von OHB wird als attraktiv im Vergleich zu anderen Raumfahrtunternehmen angesehen, da sie bei 3x Umsatz 2026e handelt. Es gibt Bedenken bezüglich möglicher Aktienverkäufe durch KKR, die den Kurs beeinflussen könnten. Dennoch herrscht Optimismus über zukünftige Aufträge und ein starkes Gewinnwachstum bis 2030.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Macht Rheinmetall gemeinsam mit OHB Starlink von Elon Musk und Airbus bald Konkurrenz? Die OHB-Aktie reagiert jedenfalls mit einem Kurssprung von über 50 %. Angesprungen ist die Aktie von Finexity. Nach dem Pilotprojekt mit einer Sparkasse hat man …

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.