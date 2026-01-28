    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    Besonders beachtet!

    469 Aufrufe 469 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB Aktie unter Verkaufsdruck - 28.01.2026

    Am 28.01.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um -3,42 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie unter Verkaufsdruck - 28.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

    OHB Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.01.2026

    Mit einer Performance von -3,42 % musste die OHB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +40,61 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die OHB Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +199,10 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +125,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +181,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +195,11 % gewonnen.

    OHB Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +125,08 %
    1 Monat +181,36 %
    3 Monate +199,10 %
    1 Jahr +556,13 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der OHB Aktie, die kürzlich über 310 notierte. Die Bewertung von OHB wird als attraktiv im Vergleich zu anderen Raumfahrtunternehmen angesehen, da sie bei 3x Umsatz 2026e handelt. Es gibt Bedenken bezüglich möglicher Aktienverkäufe durch KKR, die den Kurs beeinflussen könnten. Dennoch herrscht Optimismus über zukünftige Aufträge und ein starkes Gewinnwachstum bis 2030.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    Zur OHB Diskussion

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. € wert.

    DAX, Stride & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    KURSWAHNSINN bei OHB! Rheinmetall gegen Airbus und Elon Musk? D-Wave mit Übernahme! Finexity Aktie zieht an!


    Macht Rheinmetall gemeinsam mit OHB Starlink von Elon Musk und Airbus bald Konkurrenz? Die OHB-Aktie reagiert jedenfalls mit einem Kurssprung von über 50 %. Angesprungen ist die Aktie von Finexity. Nach dem Pilotprojekt mit einer Sparkasse hat man …

    OHB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    -4,97 %
    +125,08 %
    +181,36 %
    +199,10 %
    +556,13 %
    +897,00 %
    +718,74 %
    +1.550,84 %
    +3.057,89 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! OHB Aktie unter Verkaufsdruck - 28.01.2026 Am 28.01.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um -3,42 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     