Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 28.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Obwohl die Bayer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +69,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +8,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +25,93 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,99 % 1 Monat +30,03 % 3 Monate +69,59 % 1 Jahr +116,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Bayer Aktie, die zuletzt wieder ansteigt. Investoren zeigen sich optimistisch und diskutieren die Bewertung im Kontext der Glyphosat-Klagen. Einige glauben, dass die Aktie ohne diese Belastungen deutlich höher bewertet wäre. Technische Aspekte deuten auf mögliche ruckartige Kursbewegungen hin, während die Erwartungen für die Zukunft insgesamt positiv sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,69 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.