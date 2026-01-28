    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    1589 Aufrufe 1589 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 28.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 28.01.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    42,65€
    Basispreis
    3,27
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48,04€
    Basispreis
    3,20
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Bayer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +69,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +8,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +25,93 %.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,99 %
    1 Monat +30,03 %
    3 Monate +69,59 %
    1 Jahr +116,02 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Bayer Aktie, die zuletzt wieder ansteigt. Investoren zeigen sich optimistisch und diskutieren die Bewertung im Kontext der Glyphosat-Klagen. Einige glauben, dass die Aktie ohne diese Belastungen deutlich höher bewertet wäre. Technische Aspekte deuten auf mögliche ruckartige Kursbewegungen hin, während die Erwartungen für die Zukunft insgesamt positiv sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,69 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 28.01. - FTSE Athex 20 stark +2,65 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -2,24 %
    +8,99 %
    +30,03 %
    +69,59 %
    +116,02 %
    -17,06 %
    -6,62 %
    -54,69 %
    +218,26 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 28.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     