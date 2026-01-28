ASML Holding Aktie mit starker Tagesperformance - 28.01.2026

Die ASML Holding Aktie konnte bisher um +5,21 % auf 1.275,80€ zulegen. Das sind +63,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASML Holding Aktie. Nach einem Plus von +1,92 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.275,80€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +46,45 % bei ASML Holding.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um +15,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ASML Holding einen Anstieg von +44,15 %.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,88 % 1 Monat +46,61 % 3 Monate +46,45 % 1 Jahr +99,82 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 495,90 Mrd. € wert.

Der Jubelsturm über den Auftragseingang von ASML hat die Aktien des Chipausrüsters auf einen weiteren Rekordstand getragen. Im frühen Handel kletterten die Papiere des Maschinenherstellers für die Chip-Industrie bis auf 1.309 Euro und bauten ihren …

Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML weiter kräftig an. Im Schlussquartal erzielten die Niederländer bei Umsatz und Auftragseingang jeweils einen Rekordwert. Für 2026 peilt das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum …

ASML steigerte die Erlöse im Schlussquartal 2025 von rund 7,5 Mrd. Euro im Vorquartal auf 9,7 Mrd. Euro und übertraf damit alle Erwartungen. Die Bruttomarge verbesserte sich im Quartalsvergleich um 0,6 Prozentpunkte auf 52,2 %, womit ASML ebenfalls …

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.