    Micron Technology Aktie - Kurs legt am 28.01.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +5,87 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,87 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +3,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 360,45, mit einem Plus von +5,87 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +94,56 % bei Micron Technology.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +45,16 %.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,99 %
    1 Monat +51,84 %
    3 Monate +94,56 %
    1 Jahr +310,06 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Micron Technology Aktie, die kürzlich ein Hoch von 435 Dollar erreichte. Einige Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung und warnen vor externen Risiken, während andere optimistisch auf ein Kursziel von 500 Dollar blicken. Das aktuelle KGV von 11,3 wird als günstig erachtet, was einige Investoren zum Kauf von Calls anregt. Die Stimmung ist insgesamt gemischt, zwischen Optimismus und Vorsicht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 404,96 Mrd. € wert.

    Speicherchiphersteller SK Hynix verzeichnet Rekordquartal dank KI-Boom


    Der KI-Boom hat dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix im Schlussquartal 2025 das beste Jahresviertel in seiner Geschichte beschert. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, konnte es in den drei Monaten bis Ende Dezember seinen operativen …

    Micron Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +5,68 %
    +14,99 %
    +51,84 %
    +94,56 %
    +310,06 %
    +516,76 %
    +490,18 %
    +3.681,78 %
    +2.273,98 %
