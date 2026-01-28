Intel Aktie hebt ab - +6,36 % - 28.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +6,36 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +2,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,80€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Intel Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -9,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +21,07 % erlebt.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,09 % 1 Monat +25,60 % 3 Monate +13,31 % 1 Jahr +96,69 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Intel: viele sehen kurzfristige Korrekturen nach starken Anstiegen, andere bleiben bullish wegen Foundry- und KI-Nachfrage. Kritische Punkte sind schwächere Prognosen durch Speicherkrise, schrumpfender Umsatz trotz Kursrally, politische Risiken und Debatten über Überbewertung und mittelfristige Kursziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,58 Mrd. € wert.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.