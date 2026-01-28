    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau

    Für Sie zusammengefasst
    • Groß-Razzia in 7 Bundesländern gegen Schwarzarbeit.
    • 800 Einsatzkräfte durchsuchten 70 Gebäude.
    • 15-köpfige Gruppe hinterzog 28 Millionen Euro.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT/SCHWEINFURT (dpa-AFX) - Mit einer Groß-Razzia in sieben Bundesländern sind die Behörden gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau vorgegangen. Zeitgleich haben am Mittwoch knapp 800 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei 70 Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilten. Der Schwerpunkt der Aktion lag im Rhein-Main-Gebiet. Drei Beschuldigte wurden verhaftet.

    Die Ermittlungen richten sich gegen eine 15-köpfige Tätergruppe mit zahlreichen Nationalitäten. Sie sollen über ein Firmengeflecht gezielt Schwarzgelder für Baufirmen generiert haben. Dafür wurden Arbeiter nicht oder nicht mit ihrer vollen Arbeitszeit bei den Sozialversicherungen angemeldet. Differenzen wurden mit Schwarzzahlungen beglichen.

    Nach derzeitigem Stand soll die Gruppe knapp 28 Millionen Euro Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben. Die Ermittler verfügten bei den Beschuldigten Vermögensarreste über zunächst 15 Millionen Euro./ceb/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
