DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Phase-II-Studiendaten zum subkutan zu verabreichenden Abnehmmittel-Kandidaten CT-388 sähen sehr konkurrenzfähig aus, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das ändere aber nichts an seiner Erwartung, dass erst gegen Ende der Dekade mit einem Marktstart des Mittels zu rechnen sei, weshalb er die Daten weitgehend neutral für Roche sowie die Konkurrenten Novo Norsdisk und Astrazeneca werte./gl/mis
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 370,0EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
