DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Phase-II-Studiendaten zum subkutan zu verabreichenden Abnehmmittel-Kandidaten CT-388 sähen sehr konkurrenzfähig aus, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das ändere aber nichts an seiner Erwartung, dass erst gegen Ende der Dekade mit einem Marktstart des Mittels zu rechnen sei, weshalb er die Daten weitgehend neutral für Roche sowie die Konkurrenten Novo Norsdisk und Astrazeneca werte./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 370,0EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



