Quartals-Aktivitäts-Report für den Zeitraum endend am 31. Dezember 2025

- Rekord-Quartalsumsatz von 17,2 Mio. $, ein Anstieg von 112 % gegenüber Q2 FY25 und ein Anstieg von 21 % gegenüber Q1 FY26

- Rekord-Quartals-Cash-Einnahmen von 18,4 Mio. $, entsprechend einem Anstieg von 149 % gegenüber Q2 FY25 und einem Anstieg von 43 % gegenüber Q1 FY26

- Positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 2,5 Mio. $ im Q2

- Abschluss einer Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: PR8.F) am 13. Oktober 2025, wodurch die Liquidität und der Zugang für europäische Investoren verbessert wurden

- Abschluss eines exklusiven Import-, Herstellungs- und Liefervertrags mit Curaleaf International für das Que Medical Inhalation Device in Australien

- Veröffentlichung der ersten in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln zur Belieferung klinischer Studien in Victoria und autorisierter Verschreiber in Queensland, mit Erfüllung von Bestellungen für über 400 Patientendosen

- Platzierung im Deloitte Technology Fast 50 Australia 2025 am 24. November 2025, in Anerkennung eines Umsatzwachstums von 452 % von Finanzjahr 2022–2024 in der Kategorie Healthcare Technology / Life Sciences

- Zweite Lieferung von in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln an Victorias Eastern Health zur Unterstützung einer klinischen Studie im öffentlichen Gesundheitswesen zur Behandlung therapieresistenter PTBS in Kombination mit Borderline-Persönlichkeitsstörung

- Sicherung eines Herstellungs- und Liefervertrags mit Remidose, wodurch Bioxyne als First Mover in Costa Rica und Panama positioniert wird, mit einem potenziellen jährlichen Umsatz von über 1 Mio. A$ nach regulatorischen Genehmigungen

- Sicherung von 848.250 £ (ungefähr 1,6 Mio. A$) an nicht-verwässernder Finanzierung von South of Scotland Enterprise zur Errichtung einer neuen GMP-Produktionsstätte in den Scottish Borders