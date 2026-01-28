    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioxyne AktievorwärtsNachrichten zu Bioxyne
    Quartals-Aktivitäts-Report für den Zeitraum endend am 31. Dezember 2025

    Wichtige Highlights

     

    -          Rekord-Quartalsumsatz von 17,2 Mio. $, ein Anstieg von 112 % gegenüber Q2 FY25 und ein Anstieg von 21 % gegenüber Q1 FY26

    -          Rekord-Quartals-Cash-Einnahmen von 18,4 Mio. $, entsprechend einem Anstieg von 149 % gegenüber Q2 FY25 und einem Anstieg von 43 % gegenüber Q1 FY26

    -          Positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 2,5 Mio. $ im Q2

    -          Abschluss einer Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: PR8.F) am 13. Oktober 2025, wodurch die Liquidität und der Zugang für europäische Investoren verbessert wurden

    -          Abschluss eines exklusiven Import-, Herstellungs- und Liefervertrags mit Curaleaf International für das Que Medical Inhalation Device in Australien

    -          Veröffentlichung der ersten in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln zur Belieferung klinischer Studien in Victoria und autorisierter Verschreiber in Queensland, mit Erfüllung von Bestellungen für über 400 Patientendosen

    -          Platzierung im Deloitte Technology Fast 50 Australia 2025 am 24. November 2025, in Anerkennung eines Umsatzwachstums von 452 % von Finanzjahr 2022–2024 in der Kategorie Healthcare Technology / Life Sciences

    -          Zweite Lieferung von in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln an Victorias Eastern Health zur Unterstützung einer klinischen Studie im öffentlichen Gesundheitswesen zur Behandlung therapieresistenter PTBS in Kombination mit Borderline-Persönlichkeitsstörung

    -          Sicherung eines Herstellungs- und Liefervertrags mit Remidose, wodurch Bioxyne als First Mover in Costa Rica und Panama positioniert wird, mit einem potenziellen jährlichen Umsatz von über 1 Mio. A$ nach regulatorischen Genehmigungen

    -          Sicherung von 848.250 £ (ungefähr 1,6 Mio. A$) an nicht-verwässernder Finanzierung von South of Scotland Enterprise zur Errichtung einer neuen GMP-Produktionsstätte in den Scottish Borders

