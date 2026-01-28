    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreenX Metals AktievorwärtsNachrichten zu GreenX Metals
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktienplatzierung im Wert von 13,6 Mio. AUD

    Aktienplatzierung im Wert von 13,6 Mio. AUD
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste bzw. in den Vereinigten Staaten bestimmt.

     

    28. Januar 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:A3C9JR) (GreenX oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren abgeschlossen und verbindliche Zusagen für eine Platzierung von 16.000.000 neuen Stammaktien zum Preis von 0,85 AUD (0,43 GBP) pro Aktie (neue Aktien) erhalten hat, um damit einen Bruttoerlös in Höhe von rund 13,6 Mio. AUD zu generieren (Platzierung).

     

    SCP Resource Finance LP unterstützte die Platzierung, die sowohl von bestehenden Aktionären als auch von neuen institutionellen Investoren getragen wurde.

     

    Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten im unternehmenseigenen Kupferprojekt Tannenberg in Deutschland (Tannenberg) sowie im Gold- und Antimonprojekt Eleonore North in Grönland (ELN) verwendet bzw. fließt in das Working Capital, um u. a. die Kosten für das anhängige Schiedsverfahren gegen Polen zu finanzieren.

     

    Zusammen mit den vorhandenen Barmitteln des Unternehmens wird der Erlös aus der Platzierung die Bilanz von GreenX stärken und es dem Unternehmen ermöglichen, Explorations- und Erschließungsaktivitäten in Tannenberg und ELN zu initiieren und auch weiterzuführen.

     

    Die Platzierung soll voraussichtlich am 4. Februar 2026 abgewickelt werden; das Unternehmen wird die neuen Aktien am bzw. um den 5. Februar 2026 im Rahmen seiner Befugnis gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1A emittieren.

     

    Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von GreenX, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre und auch über das große Interesse neuer institutioneller Aktionäre an der Platzierung. Eine starke Beteiligung kommt vor allem aus Nordamerika und Europa, insbesondere aus Deutschland und der Schweiz. Dank seiner gestärkten Bilanz ist das Unternehmen bestens für seine Vorhaben im Jahr 2026 gerüstet. Geplant ist ein gezielteres Explorationsprogramm bei Tannenberg, das darauf ausgelegt ist, durch systematische Datenintegration, eine genauere Eingrenzung von Zielzonen und die Priorisierung bohrreifer Ziele, das tatsächliche Ausmaß und Potenzial des Projekts abzugrenzen.“

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktienplatzierung im Wert von 13,6 Mio. AUD Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste bzw. in den Vereinigten Staaten bestimmt. 28. Januar 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:A3C9JR) (GreenX oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     