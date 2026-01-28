Aktienplatzierung im Wert von 13,6 Mio. AUD

28. Januar 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:A3C9JR) (GreenX oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren abgeschlossen und verbindliche Zusagen für eine Platzierung von 16.000.000 neuen Stammaktien zum Preis von 0,85 AUD (0,43 GBP) pro Aktie (neue Aktien) erhalten hat, um damit einen Bruttoerlös in Höhe von rund 13,6 Mio. AUD zu generieren (Platzierung).

SCP Resource Finance LP unterstützte die Platzierung, die sowohl von bestehenden Aktionären als auch von neuen institutionellen Investoren getragen wurde.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten im unternehmenseigenen Kupferprojekt Tannenberg in Deutschland (Tannenberg) sowie im Gold- und Antimonprojekt Eleonore North in Grönland (ELN) verwendet bzw. fließt in das Working Capital, um u. a. die Kosten für das anhängige Schiedsverfahren gegen Polen zu finanzieren.

Zusammen mit den vorhandenen Barmitteln des Unternehmens wird der Erlös aus der Platzierung die Bilanz von GreenX stärken und es dem Unternehmen ermöglichen, Explorations- und Erschließungsaktivitäten in Tannenberg und ELN zu initiieren und auch weiterzuführen.

Die Platzierung soll voraussichtlich am 4. Februar 2026 abgewickelt werden; das Unternehmen wird die neuen Aktien am bzw. um den 5. Februar 2026 im Rahmen seiner Befugnis gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1A emittieren.

Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von GreenX, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre und auch über das große Interesse neuer institutioneller Aktionäre an der Platzierung. Eine starke Beteiligung kommt vor allem aus Nordamerika und Europa, insbesondere aus Deutschland und der Schweiz. Dank seiner gestärkten Bilanz ist das Unternehmen bestens für seine Vorhaben im Jahr 2026 gerüstet. Geplant ist ein gezielteres Explorationsprogramm bei Tannenberg, das darauf ausgelegt ist, durch systematische Datenintegration, eine genauere Eingrenzung von Zielzonen und die Priorisierung bohrreifer Ziele, das tatsächliche Ausmaß und Potenzial des Projekts abzugrenzen.“