Puma-Aktie: Hat die Übernahme durch Anta noch Chancen?

Dieser Kurssprung folgt auf Spekulationen und Enttäuschungen über mögliche Übernahmepläne. Am Freitag sorgte ein Bericht für Ernüchterung, laut dem Gespräche zwischen der französischen Milliardärsfamilie Pinault und dem chinesischen Sportkonzern Anta Sports über den Verkauf eines 30-prozentigen Anteils an Puma beendet wurden.

Die Puma-Aktie verzeichnete einen Anstieg von mehr als 10 Prozent, womit der Verlust vom Freitag ausgeglichen wurde.

Trotz der gescheiterten Verhandlungen halten sich die Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch Anta Sports. Medienberichten zufolge scheiterten die Verhandlungen an der Preisvorstellung der Pinault-Familie, die mindestens 40 Euro je Aktie gefordert haben soll. Der Preis gilt angesichts der schwachen Geschäftszahlen von Puma als ambitioniert.

Auch nach der Erholung am Montag notiert die Aktie jedoch noch immer weit unter den Höchstständen. Aktuell liegt der Kurs auf dem Niveau von 2016.

Analysten der Berenberg Bank betonen, dass der mögliche Erwerb einer 29-prozentigen Beteiligung an Puma durch Anta Sports den erheblichen latenten Wert von Puma unterstreicht. "Wir gehen davon aus, dass die Kombination aus dem Zugang von Anta zum chinesischen Markt und dem neuen Managementteam von Puma diesen Wert freisetzen wird", erklärten die Experten.

Sie sehen den geplanten Erwerb als Katalysator für eine Neubewertung der Puma-Aktie. Da eine vollständige Übernahme derzeit nicht geplant sei und die Transaktion voraussichtlich nicht vor Jahresende abgeschlossen werde, hängt die Wertsteigerung kurzfristig von der Umsetzung des neuen Strategieplans des Managements ab.

Der Erwerb von Anta, der 29,1 Prozent von Pumas Anteilen für 1,5 Milliarden Euro (35 Euro je Aktie) umfasst, soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Anta betrachtet Puma als "ikonische globale Marke" und plant, durch die Zusammenarbeit mit Puma seine Globalisierungsstrategie zu beschleunigen. Anta wird eine Vertretung im Vorstand anstreben, jedoch die Unabhängigkeit von Puma bewahren.

Anta Sports, mit einer Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar, besitzt Marken wie Fila und Jack Wolfskin oder ist an ihnen beteiligt wie bei Amer Sports. Puma wird von Experten als eine wertvolle Ergänzung zu Antas Portfolio betrachtet. In China ist Anta führend im Bekleidungssektor und zweitgrößter Anbieter im Schuhsektor.

Berenberg hebt hervor, dass Anta eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Wiederbelebung von Marken vorweisen kann. So wuchs der Umsatz von Amer Sports von 2018 bis 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,2 Prozent. Bei Puma macht China nur 7 Prozent des Umsatzes aus. Berenberg-Analysten sehen Potenzial und bewerten die Aktie weiterhin mit "Kaufen". Sie setzen das Kursziel auf 40 Euro. Das würde fast eine Verdopplung des Wertes bedeuten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



