2026 wird zum Boomjahr für Nevadas Explorer

Gold, Silber, Kupfer: Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) sucht nach den Metallen, die am Markt derzeit besonders gefragt sind. Beim Projekt Carlin Queen stehen ebenso wie bei Golden Arrow Silber und Gold im Vordergrund, bei Nevada Titan geht es vornehmlich um Kupfer. Eines eint die drei Projekte des kanadischen Unternehmens: Sie befinden sich alle im US-Bundesstaat Nevada.

Der mineralienreiche Bergbau-Bundesstaat erlebt derzeit so etwas wie einen modernen Goldrausch, der sich auch um andere Metalle dreht. Neben dem offensichtlich günstigen Marktumfeld tragen dazu einige mehr oder weniger spezifische Eigenschaften bei.

Nevada sticht unter den Boomregionen des Bergbaus hervor

Nevada landet in den Bergbau-Rankings des Fraser-Instituts regelmäßig auf Spitzenplätzen, weil Politik und Justiz als besonders bergbaufreundlich gelten. Technologische Fortschritte werden in Bergbauclustern schneller umgesetzt, weil Kapital und Know-how verfügbar sind.

Explorer in Nevada nutzen deshalb besonders weitreichend neue Möglichkeiten wie KI-gestützte geostatistische Modelle, um tiefer liegende Erzkörper zu finden, die mit traditionellen Methoden übersehen wurden. Vollautonome Muldenkipper, automatisierte Bohrgeräte, satellitengestützte Exploration: Technologische Innovationen halten in kurzen Abständen Einzug.

Ein weiterer Erfolgsfaktor speziell für Nevadas Goldbergbau ist Antimon: Die hohen Preise des oft als Beifang des Goldabbaus anfallenden kritischen Metalls wirken sich günstig auf die Projektökonomie aus.

Nach Nevada fließt im Zuge der Metallpreisrallye – wie in fast alle Bergbauregionen mit geringem politisch-regulatorischem Risiko – zunehmend mehr Kapital. Diese Kapitalflüsse sind mit bloßem Auge sichtbar: Unternehmen mit Projekten in dem Bundesstaat suchen nach Personal, weil die Explorationsteams deutlich aufgestockt werden.

Das zusätzliche Kapital treibt die Projekte voran: Explorer melden in kurzen Abständen Fortschritte, die dann wiederum neue Finanzierungsrunden für die folgenden Schritte ermöglichen. Dies belegt bereits ein Blick auf die Ergebnisse, die Metallexplorer in Nevada seit dem Jahreswechsel vorgelegt haben.

Nevadas kapitalgestärkte Explorer drücken aufs Tempo

Western Exploration (ISIN: CA95816A2002, WKN: A3D09K) etwa legte am 6. Januar Ergebnisse aus einem Bohrprogramm auf einem Zielgebiet nahe seines Aura Gold-Silber-Projekts in der Nähe von Elko vor, darunter 1,52 Meter mit 3,24 Gramm Gold und 71,1 Gramm Silber pro Tonne innerhalb eines Abschnitts von 19,81 Metern mit 0,45 Gramm Gold und 11,1 Gramm Silber pro Tonne.