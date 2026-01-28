BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 298 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im vergangenen Quartal überraschend starke Umsätze und entgegen den Erwartungen ein deutlich positives Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft (Core EPS) erzielt, schrieb Douglas S. Harned in einer Reaktion vom Dienstag. Der Fokus liege aber auf dem Ausblick für den freien Barmittelzufluss./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 14:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 14:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 204,1EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 298

Kursziel alt: 298

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

