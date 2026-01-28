BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 192 auf 189 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gaseproduzent sei sein bevorzugter europäischer Branchentitel für das erste Quartal 2026, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die im zweiten Halbjahr zu erwartende Wachstumsbeschleunigung sei noch nicht eingepreist. Auch die Margen sollten sich weiter verbessern. Daraus ergebe sich nun eine günstige Kaufgelegenheit./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 156,3EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 189

Kursziel alt: 192

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 189,00 € , was eine Steigerung von +20,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer