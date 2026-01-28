BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 192 auf 189 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gaseproduzent sei sein bevorzugter europäischer Branchentitel für das erste Quartal 2026, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die im zweiten Halbjahr zu erwartende Wachstumsbeschleunigung sei noch nicht eingepreist. Auch die Margen sollten sich weiter verbessern. Daraus ergebe sich nun eine günstige Kaufgelegenheit./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 156,3EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 189
Kursziel alt: 192
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
