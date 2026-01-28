11,2 % Rendite und monatliche Ausschüttungen: Warum Anleger auf LANDE setzen
Was hinter zweistelligen Renditen im Agrarsektor steckt – und warum landwirtschaftliche Finanzierungen für Anleger an Bedeutung gewinnen.
Alternative Festzinsanlagen haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen – insbesondere solche, die reale Wirtschaftsbereiche finanzieren und nicht von Börsenbewegungen abhängen. Eine dieser spezialisierten Plattformen ist LANDE, die sich auf die Finanzierung landwirtschaftlicher Betriebe konzentriert.
Der folgende Überblick ordnet das Geschäftsmodell von LANDE ein, erklärt, wie die Plattform arbeitet und welche Besonderheiten sie von anderen Festzinsplattformen unterscheiden.
Durchschnittliche Rendite
Rund 11,2 % pro Jahr (5-Jahres-Track-Record)
Anzahl Investoren
Mehr als 9.100
Abgewickeltes Kreditvolumen
Rund 50 Mio. Euro
Markterfahrung
Über 5 Jahre am Markt
Zinszahlung
Monatlich
Regulierung
EU-reguliert (MiFID II)
Warum landwirtschaftliche Investitionen für Anleger interessant sein können
Landwirtschaftliche Investitionen sind ein eigenständiger Bereich innerhalb alternativer Anlageformen. Sie sind direkt an reale Produktions- und Vermögenswerte gebunden und unterliegen anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als klassische Aktien- oder Fondsinvestments.
Ein Blick auf die zentralen strukturellen Merkmale zeigt, wodurch sich landwirtschaftliche Finanzierungen von vielen anderen Anlageformen unterscheiden:
- EU-Subventionen: Der Agrarsektor wird innerhalb der Europäischen Union langfristig gefördert. Diese Unterstützung trägt zur wirtschaftlichen Stabilität vieler landwirtschaftlicher Betriebe bei und wirkt stabilisierend auf deren Finanzierung.
- Hohe Besicherung: Landwirtschaftliche Kredite sind häufig durch Sachwerte wie Landflächen, Maschinen oder Ernteerträge abgesichert. Dadurch unterscheidet sich das Risikoprofil deutlich von unbesicherten Finanzierungen.
- Krisenresistenter Wirtschaftsbereich: Über Jahrzehnte hinweg hat sich die Landwirtschaft als besonders widerstandsfähig erwiesen. Selbst in Zeiten wirtschaftlicher Krisen, Inflation oder geopolitischer Spannungen blieb die Nachfrage nach Nahrungsmitteln stabil.
- Attraktives Renditeniveau: Im Marktumfeld landwirtschaftlicher Finanzierungen erzielen Investoren durchschnittliche Renditen von rund 11,2 % pro Jahr , wobei die Zinsen in der Regel monatlich ausgeschüttet werden.
Wie LANDE Investitionen in landwirtschaftliche Kredite ermöglicht
LANDE ist auf die Strukturierung landwirtschaftlicher Finanzierungen spezialisiert und fokussiert sich ausschließlich auf den Agrarsektor. Aktuell sind rund 9.000 Investoren auf der Plattform aktiv, denen ein finanziertes Kreditvolumen von über 50 Millionen Euro zugeordnet werden kann.
Berücksichtigt werden ausschließlich Finanzierungen mit klar definiertem Verwendungszweck, etwa für Maschinen, Flächen oder betriebliche Investitionen. Die einzelnen Finanzierungen werden mit festen Laufzeiten sowie klar festgelegten Zinsbedingungen versehen, sodass Investoren einen transparenten Überblick über Konditionen und Rückzahlungsstruktur erhalten.
Nur ein kleiner Teil der eingehenden Finanzierungsanfragen wird veröffentlicht – rund 5 % erfüllen die internen Auswahlkriterien und werden Investoren zugänglich gemacht. Ziel ist es, ausschließlich wirtschaftlich tragfähige und klar strukturierte Finanzierungen abzubilden.
Wie diese Investitionsmöglichkeiten konkret dargestellt sind, zeigt die Plattformoberfläche selbst: Investoren können einzelne Finanzierungen einsehen, Konditionen vergleichen und gezielt in landwirtschaftliche Projekte investieren.