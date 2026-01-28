11,2 % Rendite und monatliche Ausschüttungen: Warum Anleger auf LANDE setzen

Alternative Festzinsanlagen haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen – insbesondere solche, die reale Wirtschaftsbereiche finanzieren und nicht von Börsenbewegungen abhängen. Eine dieser spezialisierten Plattformen ist LANDE, die sich auf die Finanzierung landwirtschaftlicher Betriebe konzentriert.

Der folgende Überblick ordnet das Geschäftsmodell von LANDE ein, erklärt, wie die Plattform arbeitet und welche Besonderheiten sie von anderen Festzinsplattformen unterscheiden.

Durchschnittliche Rendite Rund 11,2 % pro Jahr (5-Jahres-Track-Record) Anzahl Investoren Mehr als 9.100 Abgewickeltes Kreditvolumen Rund 50 Mio. Euro Markterfahrung Über 5 Jahre am Markt Zinszahlung Monatlich Regulierung EU-reguliert (MiFID II)

→ Jetzt mehr über LANDE erfahren

Warum landwirtschaftliche Investitionen für Anleger interessant sein können

Landwirtschaftliche Investitionen sind ein eigenständiger Bereich innerhalb alternativer Anlageformen. Sie sind direkt an reale Produktions- und Vermögenswerte gebunden und unterliegen anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als klassische Aktien- oder Fondsinvestments.

Ein Blick auf die zentralen strukturellen Merkmale zeigt, wodurch sich landwirtschaftliche Finanzierungen von vielen anderen Anlageformen unterscheiden: