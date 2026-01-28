    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaccar AktievorwärtsNachrichten zu Paccar

    Paccar - Aktie unter Druck -5,13 % - 28.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Paccar Aktie bisher Verluste von -5,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paccar Aktie.

    Paccar Inc. ist ein führender Hersteller von Nutzfahrzeugen, bekannt für Marken wie Kenworth, Peterbilt und DAF. Das Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungen und Ersatzteile an. Es hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und Europa. Hauptkonkurrenten sind Daimler Trucks und Volvo Group. Paccar überzeugt durch innovative Technologien und hohe Qualität.

    Paccar Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Paccar Aktie. Sie fällt um -5,13 % auf 100,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,89 %, geht es heute bei der Paccar Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Paccar in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,00 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Paccar Aktie damit um -1,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Paccar +6,47 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,94 % geändert.

    Paccar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,33 %
    1 Monat +6,06 %
    3 Monate +16,00 %
    1 Jahr -3,89 %

    Informationen zur Paccar Aktie

    Es gibt 525 Mio. Paccar Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,74 Mrd.EUR € wert.

    Paccar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Paccar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paccar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Paccar

    -2,30 %
    -4,77 %
    +8,43 %
    +17,94 %
    -0,64 %
    +52,16 %
    +87,83 %
    +254,31 %
    +399,88 %
    ISIN:US6937181088WKN:861114



