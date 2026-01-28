Fahrerlose Flotten starten jetzt durch: Dieser Deal könnte alles verändern

Die Aktie von PonyAI notierte vorbörslich mit einem Plus von knapp zwei Prozent bei 16,00 US-Dollar (Stand 13:20 Uhr MEZ).

Der chinesische Tesla-Konkurrent PonyAI geht einen entscheidenden Schritt in Richtung kommerzieller Skalierung und geht eine strategische Partnerschaft mit Beijing ATBB Travel and Express Service ein. Gemeinsam wollen beide Partner vollständig fahrerlose Robotaxi-Flotten aufbauen, wobei ATBB die operative Verantwortung für die Fahrzeuge übernimmt, während PonyAI die virtuelle Fahrtechnik sowie die Robotaxi-Disposition liefert. Mit dieser Zusammenarbeit kann PonyAI seine Technologie in einem asset-light Modell noch schneller ausrollen, so das Unternehmen in der Pressemitteilung. Das bedeutet, dass PonyAI weniger Kapital in eigene Fahrzeuge binden muss, während ATBB die operative Seite einschließlich Sicherheit und Service garantiert. Beide Unternehmen profitieren wirtschaftlich von den Flotten- und Vermögensoperationen.

Fokus auf Geschäftsreisende und Flughafentransfers

Besonders spannend ist, dass PonyAI mit ATBB gezielt das Premium-Segment anspricht. ATBB verfügt über langjährige Erfahrung im Geschäftskundensegment, einschließlich Flughafen- und Hochgeschwindigkeitszug-Transfers. Das Unternehmen bringt damit ein Netzwerk an Kunden und operative Expertise mit. Die eingesetzten Robotaxis sollen nahtlos in die Premium-Plattform Xinghui Mobility integriert werden, wodurch PonyAI sowohl Firmenkunden als auch Privatnutzer erreichen kann. Der Start erfolgt in Peking mit einem Fokus auf den internationalen Flughafen Daxing, der im Jahr 2025 rund 53,6 Millionen Passagierbewegungen zählte, und soll in den kommenden Jahren auf weitere Großstädte in China ausgeweitet werden.

Rückenwind durch frühe Wirtschaftlichkeit

Die Partnerschaft baut auf einem wichtigen Meilenstein auf: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Robotaxi-Flotte der siebten Generation in Guangzhou so viel Einnahmen, dass sie die laufenden Kosten vollständig decken konnte. Dieses Ergebnis machte das Modell für Partner attraktiv, die ein asset-light Konzept verfolgen, und beschleunigte die Roadmap für die kommerzielle Masseneinführung. PonyAI hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2026 mehr als 3.000 Robotaxis einzusetzen, und die Kooperation mit ATBB soll dieses Tempo deutlich erhöhen, indem operative Abläufe ausgelagert und die Auslastung der Flotten optimiert werden.

Technologie bleibt Kern von PonyAI

Während ATBB die operative Verantwortung übernimmt, konzentriert sich PonyAI weiterhin auf seine proprietäre Virtual-Driver-Technologie und das Weltmodell PonyWorld, die gemeinsam die Steuerung, Disposition und Skalierung der Robotaxi-Flotten ermöglichen. Mit dieser Strategie will PonyAI autonome Mobilität flächendeckend und effizient verfügbar machen, ohne die eigenen Ressourcen übermäßig zu belasten. Die Vision "Autonome Mobilität überall", betonte das Unternehmen in der Pressemitteilung. Für Investoren bietet das Modell vor allem die Aussicht auf Wachstum bei geringerer Kapitalbindung.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion