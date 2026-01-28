    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Anleger lassen Vorsicht walten - Fed-Sitzung im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt vor Fed-Zinsentscheidung um 0,2 Prozent.
    • Fed wird Leitzins voraussichtlich nicht senken.
    • Hightech-Aktien profitieren vom KI-Boom und ASML.
    Aktien Frankfurt - Anleger lassen Vorsicht walten - Fed-Sitzung im Fokus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas auf die Bremse getreten. Der Dax notierte gegen Mittag 0,2 Prozent tiefer bei 24.838 Punkten. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich über die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten gestiegen, letztlich aber wieder abgedreht.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Mittwochmittag um 0,7 Prozent auf 31.516 Zähler nach. Dagegen zeigte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 praktisch unverändert.

    Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen bei einer hartnäckigen Inflation mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.

    Im Blick der Finanzmärkte steht aber vor allem der Kampf um die Unabhängigkeit der Fed im Zuge des anstehenden Führungswechsels. US-Präsident Donald Trump übt seit Monaten starken Druck auf Fed-Chef Jerome Powell aus. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Powell, dessen Amtszeit im Mai endet. Die heftigen Attacken Trumps und seine geforderten Zinssenkungen sorgten für Verunsicherung an den Finanzmärkten. "Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

    Aus Branchensicht stehen deutsche Hightech-Aktien nach einem überraschend positiven Quartalsbericht und einem optimistischen Ausblick des Halbleiterindustrie-Ausrüsters ASML in der Anlegergunst. Der niederländische Konzern profitiert weiter stark vom KI-Boom. Dies trieb die Papiere von Jenoptik um mehr als 11 Prozent auf den höchsten Stand seit Oktober. Für den Hersteller von optischen Systemen, Lasern und Messtechnik ist ASML laut Jefferies-Analyst Henrik Paganetty der wichtigste Kunde.

    Gute Nachrichten gab es auch vom südkoreanischen Chip-Hersteller SK Hynix , der dank des KI-Booms ein Rekordquartal verzeichnete. Zudem hatte am Vorabend der US-Chipkonzern Texas Instruments mit einem überraschend robusten Quartalsausblick überzeugt. Die Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen und Autos scheint sich zu erholen. Das sind vor allem mit Blick auf Infineon positive Signale. Die Titel des größten deutschen Halbleiterkonzerns gewannen an der Dax-Spitze sechs Prozent.

    Eine Achterbahnfahrt legten die Aktien von Wacker Chemie hin. Nach einem schwachen Start drehten sie rasch ins Plus und stiegen zeitweise um mehr als 4 Prozent. Danach bröckelten sie jedoch wieder ab und drehten ins Minus. Zuletzt verloren die Papiere des Spezialchemie-Unternehmens 2,5 Prozent. Wacker Chemie habe beim operativen Gewinn im vierten Quartal selbst die zuletzt deutlich gesunkenen Markterwartungen noch klar verfehlt, kommentierte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi. Gleichwohl habe der Lagerbestandsabbau in Kombination mit niedrigeren Investitionen zu einem starken Mittelzufluss geführt./edh/jha/

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
