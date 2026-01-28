Analytic Partners von mehreren unabhängigen Forschungsunternehmen als führendes Unternehmen anerkannt

Der Forrester-Wave-Bericht ist eine der jüngsten Auszeichnungen, die Analytic Partners für seine Commercial Analytics-Lösung von Analystenunternehmen erhalten hat. Analytic Partners wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 für Marketing-Mix-Modellierungslösungen (MMM) als führendes Unternehmen ausgezeichnet und erzielte die höchste Punktzahl in den Bereichen „Ausführung" und „Vollständigkeit der Vision". Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die höchsten Bewertungen in acht kritischen Bereichen für MMM-Lösungen im Begleitbericht zum Magic Quadrant.

MIAMI, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, der Marktführer im Bereich Commercial Analytics gab heute bekannt, dass er in dem Bericht „The Forrester Wave: Marketing Measurement and Optimization Services, Q1 2026" als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde. Analytic Partners erzielte die höchste Punktzahl in der Kategorie „Aktuelles Angebot" und gehörte zu den Bestplatzierten in der Kategorie „Strategie".

„In einer Zeit beispielloser Veränderungen verlangen Führungskräfte die Fähigkeit, schneller bessere Entscheidungen zu treffen", sagte Nancy Smith, Präsidentin und CEO von Analytic Partners. „Die Auszeichnung als Leader durch Gartner und nun auch durch Forrester bestätigt unsere Mission und das Engagement unseres Teams, Daten in Commercial Intelligence umzuwandeln, um Unternehmensentscheidungen zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, adaptive Tools wie GPS-Enterprise anzubieten, die Marken in die Lage versetzen, über das Marketing hinauszugehen und Unternehmensentscheidungen voranzutreiben, um ihre gesamte kommerzielle Präsenz auf globaler Ebene zu optimieren."

Der Forrester-Wave-Bericht ist eine umfassende Bewertung von Anbietern von Marketingmessungen und ihren Tools, die 31 Bewertungskriterien umfasst. Analytic Partners erhielt die höchste Bewertung aller Anbieter in der Kategorie „Aktuelles Angebot" und gehörte zu den besten in der Kategorie „Strategie". Das Unternehmen erhielt außerdem überdurchschnittliches Kundenfeedback sowie die höchstmöglichen Punktzahlen in 21 von 31 Kriterien, darunter:

Szenarienplanung

Talentstrategie

Globale Lieferstrategie

Innovation

Change-Management-Beratung

Schulung und Kompetenz

Die ganzheitliche Messlösung: Kommerzielle Analytik

Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass der systematische Ansatz von Analytic Partners mit umfangreichen Stakeholder-Interviews und präskriptiven Engagement-Playbooks die Stärke in den Bereichen Datenqualität/Taxonomie, Geschäftsstrategie und Markenportfolio-Beratung sowie Kunden-Onboarding fördert.