Healthcare Holding Schweiz erwirbt PlusORTHO Prothetik

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von PlusORTHO Prothetik GmbH mit Sitz in Oftringen. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

BAAR, Schweiz, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat die PlusORTHO Prothetik GmbH mit Sitz in Oftringen erfolgreich erworben. PlusORTHO ist ein Spezialist für orthopädische Hand-, Fuss- und Knieimplantate, sowie Fixationssysteme. Das Portfolio umfasst zudem die dazugehörigen chirurgischen Instrumente und Implantationsinstrumente – zur Unterstützung optimaler Patientenergebnisse. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Unternehmen ein vertrauenswürdiger Partner für Krankenhäuser und Chirurgen in der ganzen Schweiz und bekannt für seine praxisnahe Unterstützung im OP und seinen zuverlässigen klinischen Service. Die Firma vertritt in diesem Bereich viele innovative globale Hersteller exklusiv in der Schweiz.