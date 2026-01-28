Healthcare Holding Schweiz erwirbt PlusORTHO Prothetik
Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von PlusORTHO Prothetik GmbH mit Sitz in Oftringen. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.
BAAR, Schweiz, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat die PlusORTHO Prothetik GmbH mit Sitz in Oftringen erfolgreich erworben. PlusORTHO ist ein Spezialist für orthopädische Hand-, Fuss- und Knieimplantate, sowie Fixationssysteme. Das Portfolio umfasst zudem die dazugehörigen chirurgischen Instrumente und Implantationsinstrumente – zur Unterstützung optimaler Patientenergebnisse. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Unternehmen ein vertrauenswürdiger Partner für Krankenhäuser und Chirurgen in der ganzen Schweiz und bekannt für seine praxisnahe Unterstützung im OP und seinen zuverlässigen klinischen Service. Die Firma vertritt in diesem Bereich viele innovative globale Hersteller exklusiv in der Schweiz.
Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz erklärt hierzu: „Kurz nach der ersten Akquisition unserer neuen Plattform Orthopedic Solutions konnten wir erfreulicherweise einen weiteren Distributor in diesem Bereich für unsere Gruppe gewinnen. Wir sehen grosse Synergien, von denen die Kunden und Lieferanten profitieren werden: Mit einem grösseren Produktportfolio, kürzeren Lieferzeiten und besserem Kundenservice werden wir uns als führender Gesamtanbieter in der Orthopädie in der Schweiz etablieren."
Andreas Keller, Gründer und Geschäftsführer der PlusORTHO, fügt hinzu: „Die PlusOrtho und die Healthcare Holding Schweiz passen perfekt zueinander. Die Zusammenarbeit in der Plattform Orthopedics mit den weiteren Unternehmen ist bereits angelaufen – sehr fokussiert, sehr partnerschaftlich und mit viel Energie. Erste gemeinsame Erfolge werden wir schon in Kürze kommunizieren. Persönlich freue ich mich sehr, dass die Transaktion so schnell und reibungslos umgesetzt werden konnte, und werde die Plattform Orthopedics auch künftig unbefristet unterstützen, um die erfolgreiche Weiterentwicklung nachhaltig mitzutragen."