Ethereum springt über 3.000 US-Dollar – Neuer KI-Standard befeuert Kurs

Ethereum notiert am Mittwochmittag rund 4,3 Prozent im Plus bei 3.022 US-Dollar und überschreitet damit erneut die Schwelle von 3.000 US-Dollar. Parallel dazu steigt die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes um mehr als zwei Prozent auf 3,03 Billionen US-Dollar. Treiber der Bewegung ist eine wachsende Erwartungshaltung rund um einen neuen Ethereum-Standard, der noch in dieser Woche auf dem Mainnet starten soll und das Zusammenspiel autonomer KI-Agenten grundlegend verändern könnte.

Im Fokus steht der geplante Launch von ERC-8004, einem neuen Ethereum-Standard für eine dezentrale, erlaubnisfreie Ökonomie autonomer KI-Agenten. Der Vorschlag wurde erstmals im August 2025 eingebracht und soll es KI-Systemen ermöglichen, eigenständig mit Organisationen, Plattformen und anderen Agenten zu interagieren – ohne zentrale Vermittler.

Ethereum erklärte auf der Plattform X, ERC-8004 ermögliche dass KI-Agenten organisationsübergreifend zusammenarbeiten können und ihre Glaubwürdigkeit überall mitführen. Damit werde ein globaler Markt für KI-Dienstleistungen geschaffen, in dem Interoperabilität ohne Gatekeeper möglich sei.

Einen exakten Starttermin nannte Ethereum offiziell nicht.

Identität, Reputation und Validierung als Kern des Standards

Technisch basiert ERC-8004 auf drei leichtgewichtigen Smart-Contract-Registern, die sowohl auf dem Ethereum-Mainnet als auch auf Layer-2-Netzwerken eingesetzt werden können. Ziel ist es, Vertrauen zwischen KI-Agenten in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen herzustellen.

Das Identitätsregister weist jedem Agenten eine portable, zensurresistente Kennung zu. Diese ist mit NFT-kompatiblen Anwendungen durchsuchbar und übertragbar. Ergänzt wird dies durch ein Reputationsregister, das signiertes Feedback von Nutzern, etwa Bewertungen oder Leistungsnachweise, erfasst. Das Validierungsregister schließlich erlaubt es Agenten, ihre Arbeit überprüfen zu lassen, wobei Validator-Smart-Contracts die Ergebnisse on-chain dokumentieren.

Ethereum sieht sich als neutrale Abwicklungsschicht für KI-Interaktion

Davide Crapis, KI-Leiter bei der Ethereum Foundation, sieht das Netzwerk in einer „einzigartigen Position“, um zur zentralen Abwicklungsschicht für KI-zu-KI-Interaktionen zu werden. Ein zentrales Ziel sei es, die KI-Community mit dezentraler Infrastruktur zu verbinden und Ethereum als neutralen Referenzpunkt für Vertrauen zu etablieren.

ERC-8004 verlagert dabei einen Großteil der Rechenarbeit und Kommunikation off-chain, um Kosten niedrig zu halten. Die Blockchain dient primär als Vertrauensanker, auf dem Identitäten, Reputation und Validierung nachvollziehbar festgehalten werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

ETH / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 3.020USD auf CryptoCompare Index (28. Januar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



