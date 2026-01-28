    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsUran RohstoffvorwärtsNachrichten zu Uran

    Pisten bleiben leer

    Kanada weitet US-Boykott aus

    Während US-Skigebiete unter einem massiven Ausbleiben kanadischer Touristen leiden, schmiedet Ottawa neue Allianzen mit den Giganten Asiens. Kanadas Wirtschaft erweist sich als überraschend resilient.

    • Kanada diversifiziert Wirtschaft, sucht neue Allianzen.
    • US-Tourismus leidet stark unter kanadischem Boykott.
    • Carney setzt auf Energieexporte, trotz Trumps Drohungen.
    Pisten bleiben leer - Kanada weitet US-Boykott aus
    Das Tischtuch zwischen den langjährigen Partnern USA und Kanada scheint endgültig zerschnitten. Was als diplomatisches Geplänkel begann, hat sich Anfang 2026 zu einem handfesten Wirtschaftskrieg hochgeschaukelt. Während US-Präsident Donald Trump mit 100-Prozent-Zöllen droht und Kanada als "51. Bundesstaat" verspottet, setzt Kanadas Premierminister Mark Carney auf eine radikale Diversifizierung. Sein Ziel: Die Abhängigkeit vom südlichen Nachbarn halbieren und Kanada als "Energie-Supermacht" etablieren.

    Die Auswirkungen des kanadischen Reise-Boykotts treffen die US-Tourismusbranche ins Mark. Mehr als drei Viertel der kanadischen Reisebüroinhaber und -manager gaben in einer Umfrage von Travel Weekly an, dass ihre Bruttobuchungen in die USA gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen seien. Laut dem Branchenbeobachter Inntopia gingen die Winterurlaub-Buchungen kanadischer Gäste in den USA bis zum 22. Januar um etwa 41 Prozent zurück, berichtet Bloomberg. Selbst massive Rabatte und die Akzeptanz des schwachen kanadischen Dollars zum Kurs von 1:1 können den Trend kaum stoppen.

    Die kanadische Kampagne "Elbows Up" hat dazu geführt, dass Kanadier vermehrt im eigenen Land Urlaub machen. "Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, könnte eine Generation dauern", warnen Experten wie Tom Foley von Inntopia warnen.

    Während der Tourismus im Süden einbricht, glühen die Drähte Richtung Osten. Premierminister Carney, der zuvor Chef der Bank of England war, nutzt seine internationale Erfahrung und Verbindungen, um neue Märkte für sein Land zu erschließen:

    - Indien-Deal im März: Carney wird Anfang März in Indien erwartet, um weitreichende Abkommen über Uran, Energie, Mineralien und Künstliche Intelligenz zu unterzeichnen. Ein Uran-Liefervertrag über 2,8 Milliarden kanadischen Dollar steht kurz vor dem Abschluss.

    - China-Offensive: Nach einem Besuch in Peking wurden Zölle auf kanadischen Raps gesenkt. Chinesische Importeure sicherten sich bereits zehn Ladungen (ca. 650.000 Tonnen), während Kanada im Gegenzug Erleichterungen für chinesische Elektrofahrzeuge in Aussicht stellt. Von so schnellen Bestellungen können die US-Sojafarmer nur träumen. Sie mussten monatelang warten, bis erste Bestellungen aus China in den USA eintrafen, und dann auch über deutlich geringere Volumina als eigentlich ausgehandelt.

    - Energie-Brücke nach Asien: Dank der Erweiterung der Trans Mountain Pipeline haben sich die Ölexporte Kanadas nach China mehr als vervierfacht. Gleichzeitig brachen die Ölexporte der USA nach China um 61 Prozent ein.

    Trotz Trumps Drohung, 100 Prozent Zoll auf alle kanadischen Waren zu erheben, falls Ottawa Deals mit China abschließt, zeigt sich die kanadische Wirtschaft robust. Die Ölproduktion erreichte im ersten Halbjahr 2025 mit 5,19 Millionen Barrel pro Tag ein Rekordniveau. Investoren schichten vermehrt Kapital von US-Schieferöl-Werten in kanadische Ölsande um, da diese eine Laufzeit von bis zu 80 Jahren und damit enorme Stabilität bieten.

    Carney verteidigt seinen Kurs offensiv. In Davos erklärte er die alte, regelbasierte Weltordnung für beendet: "In den USA ist fast nichts mehr normal". Kanada sei bereit, den USMCA-Vertrag (Nachfolger von NAFTA) neu zu verhandeln, werde aber nicht zögern, Partnerschaften außerhalb Nordamerikas aufzubauen, um sich vor den "Launen der internationalen Ordnung" zu schützen.

    Kanada emanzipiert sich. Die wirtschaftlichen Verluste in den USA durch den wegfallenden Handel mit dem Nachbarn sind der Preis für eine neue außenpolitische Identität Ottawas, die weniger auf Washington und mehr auf Neu-Delhi und Peking setzt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

