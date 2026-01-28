JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1300 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 1.290 auf Tradegate (28. Januar 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 497,06 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.287,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -20,32 %/+9,36 % bedeutet.