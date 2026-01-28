ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1300 Euro
- JPMorgan belässt ASML auf "Overweight" mit 1300 Euro.
- Markterwartungen für 2026-2028 steigen deutlich an.
- Starker Auftragseingang für 2027 und 2028 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 1.290 auf Tradegate (28. Januar 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 497,06 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.287,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -20,32 %/+9,36 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1300 Euro
