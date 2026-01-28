BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 05:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 160,0EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy A. Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



