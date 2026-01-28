Chinas Silberfonds stoppt Handel und warnt Anleger vor "erheblichen" Verlusten

Diese Entwicklung trifft nun auf ihre ersten Grenzen. Chinas einziger reiner Silberfonds, der UBS SDIC Silver Futures Fund LOF, musste den Handel erneut aussetzen, nachdem der Marktpreis des Fonds weit über den Wert seiner zugrunde liegenden Silber-Kontrakte gestiegen war. Die Prämie liegt inzwischen bei rund 36 Prozent – ein Niveau, das der Fondsmanager als "nicht nachhaltig" bezeichnet. Anleger, so die Warnung, könnten "erhebliche" Verluste erleiden, falls sich die Preise abrupt drehen.

Chinas Edelmetallmärkte erleben eine extreme Überhitzung. Während Gold erstmals die Schwelle von 5.300 US-Dollar pro Unze durchbrochen hat und damit ein neues Rekordhoch markierte, ist Silber in China noch stärker gestiegen und hat die Marke von 110 US-Dollar überschritten. Vor allem private Anleger haben den Markt in den vergangenen Wochen mit einer bis dahin unbekannten Dynamik nach oben getrieben – deutlich stärker als an internationalen Handelsplätzen.

Der Fonds hatte bereits seit Anfang Dezember regelmäßig Risikohinweise ausgegeben und Zeichnungen gestoppt, weil die spekulative Nachfrage immer neue Extremwerte erreichte. Auch andere Edelmetallprodukte in China sind betroffen: Die lokalen Spotpreise werden nicht nur wegen der 13-prozentigen Mehrwertsteuer für Importeure über den internationalen Benchmarks gehandelt, sondern mittlerweile vor allem wegen des massiven Kaufinteresses von Privatanlegern. Seit Jahresbeginn ist der Silberpreis in China um mehr als 50 Prozent gestiegen – und allein in den vergangenen vier Wochen um rund 60 Prozent.

Die Überhitzung erfasst zunehmend auch andere Teile des Marktes. In Shenzhen musste die Finanzaufsicht eine Taskforce einsetzen, nachdem Investoren bei einer Goldhandelsplattform zeitweise kein Geld mehr abheben konnten. Ein aufgetauchtes Video zeigt Auseinandersetzungen zwischen Anlegern und der Polizei; mehrere regionale Händler berichten von Lieferengpässen. Einige Plattformen arbeiten mit extrem hohen Hebeln – bis zum 40-Fachen der Margin – was das Risiko bei den schnellen Preisbewegungen zusätzlich erhöht.

Parallel dazu steigt der Druck auf weitere Fondsmanager, neue Zuflüsse zu begrenzen. Neben dem gestoppten Silberfonds hat auch der E Fund Gold Theme Fund die Annahme neuer Gelder ausgesetzt, um die rasante Preisbildung zu entschleunigen. Analysten warnen, dass die Kombination aus rekordhohen Preisen, enormen Hebeln und einer spekulativen Masse an Kleinanlegern ein Umfeld geschaffen hat, in dem selbst kleine Marktstörungen zu abrupten Korrekturen führen können.

Während Gold und Silber global von der Flucht aus dem US-Dollar profitieren, zeigt sich in China damit besonders deutlich, wie schnell sich ein Edelmetallboom in eine gefährliche Blase verwandeln kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



