ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro
- Jefferies belässt Wacker Chemie auf "Hold" bei 63 Euro.
- Ebitda liegt deutlich unter Prognosen und Konsens.
- Nur Segment Polymers übertrifft die Erwartungen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei klar unter seiner Prognose und dem Marktkonsens geblieben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Aus Spartensicht habe lediglich das Segment Polymers die Erwartungen übertroffen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 68,85 auf Tradegate (28. Januar 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -27,85 %/+26,98 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 63 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!