Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 68,85 auf Tradegate (28. Januar 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -27,85 %/+26,98 % bedeutet.