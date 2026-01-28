Dax schwankt am Mittag um Vortagesniveau - Fokus auf US-Notenbank

teenangel1979 schrieb heute 10:00

Sehe ich ähnlich!

Jedoch bei sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick geht da heuer mit Sicherheit noch mehr.

Es müsste halt die Konjunktur mal etwas in Schwung kommen!

E-Autoprämie wird sich positiv auf Infineon auswirken.

Bin jetzt seit dem Börsengang 1999 bei Infineon dabei und war seitdem noch nie so positiv gestimmt!

Infineon ist bei allen Megatrends und Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt, neue Werke gehen demnächst an den Start, Stromversorgung KI Rechenzentren ist ein riesen Thema.

Da ist Infineon Weltmarktführer.

Bei Robotik und Quantencomputing ist Infineon ebenfalls bestens vorbereitet.

Ich denke halt bei anziehender konjunktureller Nachfrage kann der Kurs schnell nach oben ziehen,siehe Siemens Energy z.B.!

Infineon haben viele unverständlicherweise noch nicht auf dem Schirm!!!

Etfs,Fonds etc. müssen dann auch kaufen!