    Wirtschaft

    Dax schwankt am Mittag um Vortagesniveau - Fokus auf US-Notenbank

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem zurückhaltenden Start bis zum Mittag leicht ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.880 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

    Dem Trend klar trotzen konnte lediglich Infineon, die deutlich an der Spitze der Kursliste rangierten. Für den Großteil der 40 Dax-Werte ging es dagegen in den roten Bereich.

    "Die Marktteilnehmer befinden sich weiter in der Warteschleife und sehen der heutigen Pressekonferenz der US-Notenbank entgegen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Aussagen des obersten US-Notenbankers Jerome Powell haben einmal mehr das Potenzial, die Kursniveaus an den Finanzmärkten nachhaltig zu verschieben. Es gibt derzeit sehr viele offene Fragen, für die die Investoren heute auf Antworten hoffen", so Lipkow.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1973 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8352 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.257 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 141,16 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,46 US-Dollar, das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

