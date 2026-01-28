GLS Bank / Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilanzpressekonferenz am 26. Februar 2026, digital.
    • Vorstände präsentieren 2025-Zahlen und Studienergebnisse.
    • GLS Bank fördert nachhaltiges Wirtschaften und NGOs.
    Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert stabile Zahlen für 2025
    Bochum (ots) - Wir freuen uns, Sie/Dich bei unserer jährlichen Bilanzpressekonferenz am Bildschirm zu sehen!

    Donnerstag, 26. Februar 2026

    Beginn: 11 Uhr, Einlass ab 10.45 Uhr

    Ort: digital

    Vorständin Aysel Osmanoglu sowie die Vorstände Dirk Kannacher und Michael Ahlers berichten aus ihren Ressorts und stellen die Zahlen der GLS Bank für 2025 erstmals der Öffentlichkeit vor.

    Weitere Highlights

    - Eine von der GLS Bank beauftragte Studie zu Marktverzerrungen im Bereich Nachhaltigkeit
    - Wirkung muss erst einmal messbar sein. Mit unserer integrierten Bilanz ist es möglich und wir blicken auf die konkrete Wirkung unserer Kreditvergaben. - Als Pionierin stehen wir für die sozial-ökologische Wende unserer Wirtschaft. Das Ergebnis der GLS Bank zeigt, dass sich nachhaltiges Wirtschaften rechnet. - Wir sind die Bank für zivilgesellschaftliche Organisationen und positionieren uns für finanzielle Souveränität - unter anderem mit gezielten Angeboten für Vereine und NGOs

    Anmeldung

    Mailen Sie / Maile bitte an mailto:presse@gls.de

    Bitte nennen Sie / nenne uns dazu auch Medium, Ressort und Position.

    Pressekontakt:

    Silke Bender
    Lukas Feldmann
    Galika Ivanov
    Nora Schareika

    M: mailto:presse@gls.de
    T: +49 (0) 234 5797 5340

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6205790 OTS: GLS Bank






