    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon streicht 16.000 Jobs - Abbau der Bürokratie

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon plant 16.000 Stellenabbau wegen KI-Konkurrenz.
    • Mitarbeiter haben 90 Tage für interne Jobsuche.
    • Abfindungen für Betroffene, Bürokratieabbau im Fokus.
    Amazon streicht 16.000 Jobs - Abbau der Bürokratie
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    SEATTLE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Onlinehändler Amazon will im Rahmen einer zweiten großen Entlassungswelle innerhalb von drei Monaten rund 16.000 Arbeitsplätze abbauen. Damit will der Konzern wegen der zunehmenden Konkurrenz im Bereich Künstlicher Intelligenz die Bürokratie verschlanken. Das Unternehmen werde seinen Mitarbeitern in den USA 90 Tage Zeit geben, um intern nach einer neuen Stelle zu suchen, erklärte die unter anderem für Technologie zuständige Vizepräsidentin Beth Galetti am Mittwoch in einem Blogbeitrag. Beschäftigten, die keinen neuen Job innerhalb des Konzerns finden können, werde das Unternehmen Abfindungen und andere Unterstützung für den Übergang anbieten.

    "Wir haben daran gearbeitet, unsere Organisation zu stärken, indem wir Hierarchiestufen reduziert, die Eigenverantwortung erhöht und Bürokratie abgebaut haben", sagte Galetti. Die Stellenstreichungen kommen nur wenige Monate nach einer ersten Ankündigung des Unternehmens, 14.000 Stellen abbauen zu wollen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    263,47€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 11,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    227,10€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 11,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Amazons Vorstandschef Andy Jassy hatte wiederholt erklärt, Managementebenen abbauen und die Bürokratie verringern zu wollen. Denn dies bereite nach einer Einstellungswelle während der Pandemie den Führungskräften zunehmend Sorgen. Im vergangenen Jahr warnte der Amazon-Chef die Mitarbeiter bereits, dass Künstliche Intelligenz zu einem Rückgang der Belegschaft führen werde, da Amazon immer mehr Abläufe automatisiere. Stand Ende September 2025 beschäftigte Amazon weltweit rund 1,58 Millionen Menschen./mne/tav/jha/

    Amazon

    +0,96 %
    +4,43 %
    +4,22 %
    +5,40 %
    -8,43 %
    +118,65 %
    +54,67 %
    +649,68 %
    +297.508,70 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 205,1 auf Tradegate (28. Januar 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +33,92 %/+50,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Bewertungs- und Kursperspektive: Bedeutung von AWS-Deals für Wachstum, geplante Stellenabbau/Restrukturierung als Kostenhebel, Analysten-Kursziele (u.a. ~260–320 USD), erwartete AWS-Umsatzbeschleunigung und Quartalszahlen als Kursauslöser, technische Konsolidierung knapp unter dem Allzeithoch (~258 USD) und Konkurrenzdruck im E‑Commerce.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amazon streicht 16.000 Jobs - Abbau der Bürokratie Der weltgrößte Onlinehändler Amazon will im Rahmen einer zweiten großen Entlassungswelle innerhalb von drei Monaten rund 16.000 Arbeitsplätze abbauen. Damit will der Konzern wegen der zunehmenden Konkurrenz im Bereich Künstlicher Intelligenz die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     