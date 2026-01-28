Infineon Technologies Aktie - Kurs legt am 28.01.2026 stark zu

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 44,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,39 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,88 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +2,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,68€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Infineon Technologies einen Gewinn von +32,10 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +20,65 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,86 % 1 Monat +24,21 % 3 Monate +32,10 % 1 Jahr +36,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursgewinne nach starken Zahlen und positivem Ausblick, angetrieben von Nachfrageerholung bei Leistungshalbleitern, EV‑Förderung sowie KI/Datacenter‑Themen. Analysten haben Kursziele erhöht und Orderbücher füllen sich. Diskutiert werden fairer Wert um ~50 € (EPS‑Prognosen bis 2027), neue Werke, Marktführerschaft und die Aussicht auf einen technischen Ausbruch; einige sehen deutlich höhere Ziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,37 Mrd.EUR € wert.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.