Huawei und Eliud Kipchoge präsentieren die Laufuhr der nächsten Generation

SHENZHEN, China, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. Januar 2026 gab das dsm-firmenich Running Team, zu dem auch die Marathon-Ikone Eliud Kipchoge gehört, eine bahnbrechende Partnerschaft mit Huawei bekannt. Als offizieller Technologiepartner schließt sich Huawei mit diesem beispiellosen Team zusammen, das als das weltweit beeindruckendste Laufteam bekannt ist, um die Begeisterung für den Laufsport zu fördern, die Leidenschaft für diesen Sport zu wecken und intelligentere Trainingsmethoden zu unterstützen. Alex Huang, Marketingleiter der Huawei Consumer Business Group, erklärte: „Durch die Kombination der Expertise von Huawei im Bereich intelligenter Wearable-Technologie mit dem fundierten Leistungswissen des Teams möchten wir wertvolle Erkenntnisse liefern, von denen nicht nur Spitzensportler, sondern Läufer aller Leistungsstufen weltweit profitieren können."

Kipchoge wird weltweit als lebende Legende unter den Läufern angesehen und seine Karriere ist wahrhaftig legendär. Seine bahnbrechende Leistung, einen Marathon in 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden zu absolvieren, durchbrach die schwer zu erreichende Zwei-Stunden-Barriere – ein historischer Meilenstein, der die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit neu definierte und seine Überzeugung verkörperte, dass „kein Mensch Grenzen hat" (No Human Is Limited). Für Ihn ist Laufen keine elitäre Sportart, sondern eine universelle Aktivität, die allen offensteht, unabhängig von Alter oder Distanzzielen. Laufen heißt, frei zu sein. Laufen heißt, gesund zu sein. Gemeinsam zu laufen bedeutet, vereint zu sein. Deshalb geht es im nächsten Kapitel von Eliuds Karriere darum, eine globale Läuferbewegung zu schaffen.

Um die universelle Leidenschaft für das Laufen zu fördern, sucht Kipchoge einen weltweit einflussreichen Partner mit modernster Technologie und einem umfangreichen Nutzernetzwerk – und Huawei ist die perfekte Wahl. Seit über 12 Jahren ist Huawei führend im Gesundheits- und Fitnessbereich und hat bis Juni 2025[1] weltweit über 200 Millionen Wearables ausgeliefert. In den ersten drei Quartalen desselben Jahres war das Unternehmen weltweit führend bei den Auslieferungen. Dank seines Engagements für Innovation und seiner umfangreichen Nutzergemeinschaft verkörpert Huawei die Essenz der Exzellenz im Laufsport. Seine hochmodernen Lösungen bieten Kipchoge und seinem Team wertvolle Erkenntnisse wie präzise Trainingsdaten und wissenschaftliche Belastungsbewertungen, die es Elite-Läufern ermöglichen, Grenzen zu überwinden und das Machbare neu zu definieren.