    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE-Chef mahnt Tempo für neue Gaskraftwerke an

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE fordert schnelle Entscheidungen für Gaskraftwerke.
    • Zuschläge müssen bis Herbst 2023 erfolgen, sonst Enttäuschung.
    • Resilienz der Energieversorgung und Netz-Ausbau wichtig.
    RWE-Chef mahnt Tempo für neue Gaskraftwerke an
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE fordert die Bundesregierung zu schnellen Entscheidungen für den Bau neuer Gaskraftwerke auf. "Wir wünschen uns das so schnell wie möglich", sagte RWE-Chef Markus Krebber in Berlin. Die Bundesregierung solle versuchen, das Gesetz, die finale Abstimmung mit der EU-Kommission und das Ausschreibungsdesign vor der Sommerpause hinbekommen. Wenn die Zuschläge für die Kraftwerke nicht spätestens im Herbst kämen, dann wäre das "schon eine riesige Enttäuschung", sagte Krebber. Die Ausschreibungen müssten einfach und pragmatisch sein und nicht technologisch überfrachtet.

    RWE plant neue Gaskraftwerke. Die Bundesregierung und die EU-Kommission hatten vor zwei Wochen eine Grundsatzeinigung über Eckpunkte einer Kraftwerksstrategie erzielt. Neue Gaskraftwerke sollen im Zuge des geplanten schrittweisen Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten und künftig als Backups einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist - in "Dunkelflauten", wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    49,05€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    56,17€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) hatte noch in diesem Jahr Ausschreibungen über zwölf Gigawatt neuer, zusätzlicher "steuerbarer Leistung" angekündigt. Diese Kraftwerke sollen bis 2031 in Betrieb gehen. Die genauen Ausschreibungs-Bedingungen sind aber noch unklar. Die Kraftwerksstrategie muss nach Vorlage eines Gesetzentwurfs noch abschließend von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt werden. Die EU-Kommission muss geplanten Beihilfen bei der Kraftwerksstrategie zustimmen.

    Krebber sagte weiter, bei der langfristigen Energieversorgung sei Resilienz ein Kernthema. Die Energieversorgung müsse so aufgebaut werden, dass es keine neuen Abhängigkeiten gebe. Er mahnte einen schnelleren Ausbau der Stromnetze und eine schnelle Elektrifizierung an./hoe/DP/jha

    RWE

    -0,15 %
    +5,00 %
    +19,06 %
    +32,00 %
    +85,59 %
    +29,31 %
    +52,84 %
    +318,35 %
    +176,52 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 52,60 auf Tradegate (28. Januar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 39,10 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -4,91 %/+16,01 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RWE-Chef mahnt Tempo für neue Gaskraftwerke an Der Energiekonzern RWE fordert die Bundesregierung zu schnellen Entscheidungen für den Bau neuer Gaskraftwerke auf. "Wir wünschen uns das so schnell wie möglich", sagte RWE-Chef Markus Krebber in Berlin. Die Bundesregierung solle versuchen, das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     