Deutsche Bank Research hebt Ziel für Cancom auf 33 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Cancom-Kursziel auf 33 Euro an.
- Vorläufige Jahreszahlen am 12. Februar erwartet.
- Umsatzrückgang und Restrukturierungskosten belasten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Jahreszahlen am 12. Februar dürften zeigen, dass ein schwächeres deutsches Geschäft und Restrukturierungskosten in den ersten neun Monaten ihre Spuren bei Umsatz und Profitabilität hinterlassen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er gehe wie der IT-Dienstleister von einem zweiprozentigen Umsatzrückgang aus, während er beim operativen Ergebnis (Ebitda) einen geringeren Rückgang als das Unternehmen erwarte. Die von Konzernchef nach den ersten neun Monaten konstatierten Stabilisierungs- und Erholungssignale müssten sich bewahrheiten, damit Cancom die stark vom Schlussquartal abhängigen Jahresziele erreiche./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 28,90 auf Tradegate (28. Januar 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,19 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 907,64 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +0,69 %/+14,58 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 33 Euro
Diesen Monat befasst sich das Nebenwerte - Journal in der Titelgeschichte mit Cancom:
Trotz solch wichtiger Nachrichten und obwohl CANCOM so viele eigene Aktien zurückkauft, fällt der Aktienkurs weiterhin – das ist wirklich schwer zu verstehen.
😀
Aktienrückkaufprogramm 2025: Volumen und Potenzielle Wirkung
Die CANCOM SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, dessen Volumen und potenzielle Auswirkungen wie folgt sind:
Gesamtmenge der zurückgekauften Aktien
Der Vorstand der CANCOM SE hat am 9. September 2025 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.
* Anzahl der zurückzukaufenden Aktien: Insgesamt 3.151.543 eigene Aktien (treasury shares).
* Anteil am Grundkapital: Dies entspricht einem Anteil von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.
Voraussichtliche prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs
Es ist unmöglich, eine exakte prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs vorherzusagen. Die tatsächliche Kursentwicklung hängt von vielen Faktoren ab (Marktlage, Geschäftszahlen, allgemeine Stimmung).
Dennoch gilt ein Aktienrückkaufprogramm als klares positives Signal und unterstützt den Aktienkurs typischerweise aus folgenden Gründen:
* Reduzierung des Angebots: Durch den Rückkauf und die anschließende Einziehung der Aktien sinkt die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Bei gleichbleibender Nachfrage führt eine Angebotsverknappung tendenziell zu steigenden Kursen.
* Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS): Bleibt der Unternehmensgewinn konstant, verteilt er sich nach dem Rückkauf auf weniger Aktien. Der Gewinn pro Aktie (EPS) steigt dadurch automatisch. Dies macht die Aktie fundamental attraktiver.
* Vertrauenssignal des Managements: Ein Aktienrückkauf wird von Anlegern als starkes Zeichen gewertet, dass das Management das Unternehmen für unterbewertet hält und von seiner zukünftigen finanziellen Stärke überzeugt ist.
Da CANCOM ein so substanzielles Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zurückkauft, ist dies ein sehr deutlicher Schritt, der dem Aktienkurs in der Regel eine starke Stütze bietet und das Anlegervertrauen fördert.