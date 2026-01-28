Deutsche Bank Research hebt Ziel für Cancom auf 33 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 28,90 auf Tradegate (28. Januar 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,19 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 907,64 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +0,69 %/+14,58 % bedeutet.