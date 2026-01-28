Das 5. Future Minerals Forum endet mit 21 500 Teilnehmern, Vereinbarungen im Wert von 26,6 Milliarden US-Dollar

Das Forum, das vom 13. bis 15. Januar 2026 im King Abdulaziz International Conference Center in RIAD stattfand, war Schauplatz der Unterzeichnung von 132 Vereinbarungen und Absichtserklärungen im Gesamtwert von 26,6 Milliarden US-Dollar. Diese umfassten wichtige Bereiche wie Exploration und Bergbau, Finanzierung, Forschung und Entwicklung, Innovation, Nachhaltigkeit, Wertschöpfungsketten sowie die Bergbauindustrie.

RIAD, Saudi-Arabien, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Industrie und mineralische Rohstoffe hat den erfolgreichen Abschluss der fünften Austragung des Future Minerals Forum (FMF) bekannt gegeben. Die Veranstaltung verzeichnete mit 21 500 Teilnehmern einen Rekord, darunter Führungskräfte aus dem Investmentbereich, Leiter großer Bergbauunternehmen, Experten sowie technische Fachkräfte aus aller Welt.

Seine Exzellenz, der Minister für Industrie und Bodenschätze, Bandar Alkhorayef, wies in seinen abschließenden Worten darauf hin, dass die beispiellose Dynamik den Fortschritt im gesamten globalen Bergbau-Ökosystem widerspiegelt. Er betonte, dass sich das Forum innerhalb von fünf Jahren in bemerkenswertem Tempo weiterentwickelt hat, zu einem gemeinsamen Anliegen für alle Beteiligten geworden ist und den Grundstein für eine ganzjährige Zusammenarbeit gelegt hat.

Alkhorayef hob hervor, dass echter Fortschritt mit der beschleunigten Einführung von Bergbautechnologien als zentralem Wachstumstreiber verbunden ist. Er verwies auf die Bemühungen des Königreichs, den Rechtsrahmen zu reformieren sowie das Investitionsumfeld zu verbessern, indem Verfahren überprüft, Vorschriften aktualisiert, Lizenzierungsprozesse gestrafft, geologische Daten leicht zugänglich gemacht und Anreizprogramme aufgelegt werden, um die Exploration zu unterstützen und Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu gewinnen.

An drei Tagen erörterten mehr als 450 Redner, darunter Minister, Regierungsvertreter und Branchenexperten, Investitionspartnerschaften, die Entwicklung von Gemeinden, neue Bergbauprojekte, KI-gestützte Entscheidungsfindung sowie die Einbindung lokaler Volkswirtschaften in die Wertschöpfungskette des Bergbaus.

Die internationale Ausstellung umfasste 274 Aussteller sowie 13 offizielle Länderpavillons aus Australien, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Schweden, Österreich, Brasilien, Ägypten, Marokko, Pakistan, Sudan und Mauretanien. Die Ausstellung war in vier Bereiche unterteilt: Schwermaschinen und Ausrüstung, innovative Spitzentechnologien, große globale Unternehmen sowie Junior-Explorationsunternehmen.

Das Future Minerals Forum (FMF), das im Jahr 2022 ins Leben gerufen wurde, ist die weltweit wichtigste Plattform für die Mineralienindustrie. Das FMF bringt Regierungen, internationale Organisationen sowie Interessengruppen zusammen, um die Zukunft der Mineralienindustrie zu gestalten. Durch die Ministerrunde, die Konferenz sowie die Ausstellung rückt die globale Debatte über Mineralien in den Mittelpunkt und fördert sowohl Innovationen als auch die Zusammenarbeit für eine nachhaltige Zukunft.

