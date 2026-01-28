Gold und Silber steigen rasant – warum Anleger jetzt aber auf Kupfer setzen

Die Rekordjagd geht weiter! Gold und Silber bauen ihre unfassbare Rallye weiter aus. Die nächsten Bewegungsziele zeichnen sich für beide Edelmetalle bereits ab. Der Goldpreis nimmt die 6.000 US-Dollar ins Visier. Der noch einmal deutlich explosivere Silberpreis ist gar nicht mehr zu halten. Der Ausbruch über die 100 US-Dollar ist gelungen. Gleichzeitig hat sich damit die Dynamik noch einmal deutlich erhöht. Das Edelmetall steht unter Dampf. Das in der letzten Silber-Kommentierung skizzierte Preisziel von 150 US-Dollar bis Ostern zeichnet sich immer deutlicher ab. Die strukturellen Preistreiber für die beiden Edelmetalle sind unverändert intakt. Mit der derzeit ausufernden Schwäche des US-Dollars bekommt einer dieser strukturellen Preistreiber aber noch einmal eine ganz andere Qualität. Der US-Dollar droht zu kollabieren – und genau das treibt Anleger und Investoren in die sicheren Häfen Gold und Silber. Man darf gespannt sein, wie sich der heutige Fed-Termin auf die Entwicklungen am Devisenmarkt auswirken wird.

Im Englischen heißt es bekanntlich „If you can’t stand the heat, get out of the kitchen“. Diese Redewendung lässt sich auch wunderbar auf die aktuelle Situation übertragen. Angesichts der heißgelaufenen Bewegungen bei Gold und Silber schaut sich der ein oder andere Investor und Anleger bereits nach Alternativen um. Neben dem gestern an dieser Stelle ausführlich thematisierten Platin stellt auch Kupfer eine potenzielle Alternative für Anleger dar – insbesondere für diejenigen, die auf der Suche nach einer Alternative zu Silber sind.

Kupfer vs. Silber – Kupferpreis hat enormes Nachholpotenzial

Um das aktuelle Kupferpreisniveau einzuordnen, lohnt es verschiedene Rohstoffratios zu bemühen. Eine Gold-Kupfer-Ratio würde sich zwar anbieten, da aber Silber aufgrund der starken industriellen Nachfrage näher an Kupfer ist als Gold, ist die Silber-Kupfer-Ratio etwas aussagekräftiger. Der Silberpreis notiert aktuell bei 112 US-Dollar, der Kupferpreis bei 5,92 US-Dollar. Entsprechend beträgt die Ratio etwa 18,9. Wie immer lautet die spannende Frage – Wie ist diese Ratio einzuordnen? In den letzten 15 Jahren bewegte sich die Ratio weitgehend in einer Spanne von 5 bis 10. Erst im vierten Quartal 2025 setzt die Ratio die obere Begrenzung unter Druck und brach schließlich über 10 aus. Der Silberpreis eskalierte. Kupfer konnte nicht Schritt halten, sodass sich der Ratio-Wert mittlerweile fast verdoppelte. Man kann es auch anders ausdrücken: Damit sich die Ratio wieder auf 10 abkühlt, müsste Kupfer unter der Voraussetzung eines gleichbleibenden Silberpreises auf 11,2 US-Dollar steigen. Das wird so schnell nicht passieren, was aber nicht ausschließt, dass der Kupferpreis nicht doch unmittelbar vor einem rasanten Anstieg stehen könnte.

Kupferpreis – Charttechnik deutet Explosionsgefahr an!

Aus charttechnischer Sicht macht der Kupferpreis (COMEX) einen exzellenten Eindruck. Zwar konsolidiert er gerade, doch in den letzten Wochen vollzogen sich wichtige Weichenstellungen. Zunächst eroberte Kupfer die wichtige Marke von 5,5 US-Dollar zurück. Im Anschluss schloss der Preis die gewaltige Lücke, die im Zuge der Zollthematik im Sommer 2025 aufriss. In den letzten Tagen bewegte sich der Kupferpreis in einer Schiebezone zwischen 6,10 US-Dollar und 5,7 US-Dollar. Vor allem der intakte Aufwärtstrend nährt die Hoffnung, dass Kupfer die Schiebezone über die 6,1 US-Dollar verlassen wird. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte es rasch in Richtung 6,5 US-Dollar bzw. 7 US-Dollar gehen. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat der Preisbereich von 5,50 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Fazit – Chancen und Risiken für Kupfer

Der Kupferpreis konsolidiert derzeit in der Schiebezone 6,10 US-Dollar und 5,7 US-Dollar. Die aktuelle Verschnaufpause sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass immense Bewegungsdynamik in Kupfer schlummert. Es fehlt nur noch die Initialzündung, um das Potenzial abzurufen.

Sorgen vor einem möglichen Defizit bestimmen das Handelsgeschehen bei Kupfer. Die Angebotsseite ist anfällig, was nicht zuletzt durch die Produktionseinschränkungen auf der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan deutlich wurde. Aufgrund seiner Eigenschaften ist Kupfer vielfältig einsetzbar. Nicht zuletzt basieren diverse Zukunftstechnologien auf dem Industriemetall. Das Thema KI tangiert ebenfalls Kupfer. Die Pläne großer Tech-Konzerne, wie Microsoft, Amazon, Meta, Deutsche Telekom etc., KI-Rechenzentren zu bauen, dürften die ohnehin immer stärker prosperierende Kupfernachfrage weiter befeuern.

Das starke fundamentale Umfeld in Kombination mit dem Umstand, dass der Kupferpreis etwas ins Hintertreffen geraten ist und entsprechend Nachholpotenzial aufweist, könnte Kupfer zum nächsten Überflieger machen. Vor diesem Hintergrund dürften die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP oder eben Freeport-McMoRan oder aber Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. auf lange Sicht weiteres Kurspotenzial bieten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

