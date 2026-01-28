Verdacht der Geldwäsche

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 32,81 auf Tradegate (28. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 62,05 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,00 %/+23,53 % bedeutet.