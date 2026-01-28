Razzia bei der Deutschen Bank
Verdacht der Geldwäsche
- Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht.
- Justiz durchsucht Gebäude in Frankfurt und Berlin.
- Unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter beschuldigt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Razzia bei der Deutschen Bank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet./ceb/ben/als/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 32,81 auf Tradegate (28. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 62,05 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,00 %/+23,53 % bedeutet.
