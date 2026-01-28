Advanced Gold leitet Genehmigungsverfahren für das Bohrprogramm 2026 auf dem Konzessionsgebiet Doyle ein

TORONTO, ONTARIO – 28. Januar 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTC Pink: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen damit begonnen hat, die erforderlichen Genehmigungen für die Aufnahme eines 3.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Doyle einzuholen. Das im Batchawana Greenstone Belt (BGB) nördlich von Sault Ste. Marie (Ontario) gelegene Konzessionsgebiet Doyle hat sich nach der Entdeckung von sichtbarem Gold und dem Erhalt hochgradiger Oberflächenproben, die während der Feldsaisons 2024/2025 gewonnen wurden, als vorrangiges Projekt hervorgetan.

Explorationsstrategie für 2026

Das Ziel des bevorstehenden Bohrprogramms wird darin bestehen, die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung, die im Zuge der jüngsten Prospektionskampagnen des Unternehmens ermittelt wurde, in der Tiefe und in Streichrichtung zu erproben. Die Bohrungen werden sich insbesondere auf die neu identifizierten und nach Nordosten streichenden Erweiterungsstrukturen konzentrieren, in denen nach Ansicht des Unternehmens eine bedeutende Goldmineralisierung lagern könnte, die bei den historischen Explorationsarbeiten, die auf nach Nordnordwesten streichende Strukturen ausgerichtet waren, übersehen wurde.

Wichtigste Erfolge der Exploration 2024/2025

Die Zielgebiete für die Bohrungen 2026 stützen sich auf hervorragende Oberflächenergebnisse, die in den vergangenen 18 Monaten bekannt gegeben worden sind:

- Entdeckung von sichtbarem Gold: Ende 2024 meldete das Unternehmen die erstmalige Entdeckung von sichtbarem Gold an der Oberfläche auf dem Konzessionsgebiet Doyle.

- Hochgradige Analyseergebnisse: * 13,2 g/t Au und 9,82 g/t Au aus oberflächlichen Stichproben in der neu entdeckten Zone ermittelt.

1,23 g/t Au auf 40,6 Metern und 2,4 g/t Au auf 16,2 Metern aus Schlitzprobenahmen ermittelt, womit breite Mineralisierungszonen an der Oberfläche bestätigt werden konnten.

- Historische Korrelation: Diese Oberflächenergebnisse scheinen mit einem bedeutenden Abschnitt im historischen Bohrloch T94-22 zu korrelieren, welches 49,8 g/t Au in einer Tiefe von 80 Metern durchteufte.