NVIDIA Aktie heute im Plus (160,56€) - 28.01.2026

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 160,56€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,48 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,88 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 160,56€, mit einem Plus von +2,48 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Obwohl sich die NVIDIA Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -2,94 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +4,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -0,55 % verloren.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,21 % 1 Monat -1,34 % 3 Monate -2,94 % 1 Jahr +35,11 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Bil. € wert.

China erlaubt erstmals die Einfuhr von Nvidias H200-Chips. Die Entscheidung fällt mitten im KI-Wettrennen und während eines Besuchs von CEO Jensen Huang.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek …

Der KI-Boom hat dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix im Schlussquartal 2025 das beste Jahresviertel in seiner Geschichte beschert. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, konnte es in den drei Monaten bis Ende Dezember seinen operativen …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.