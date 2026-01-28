    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Eutelsat Communications - Aktie zieht deutlich an - 28.01.2026

    Am 28.01.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um +8,97 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Sie steigt um +8,97 % auf 2,3700. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,3700, mit einem Plus von +8,97 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Eutelsat Communications Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -38,10 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -6,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine positive Entwicklung von +28,38 % erlebt.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,82 %
    1 Monat +28,38 %
    3 Monate -38,10 %
    1 Jahr +8,06 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und strategischen Pläne von Eutelsat. Anleger zeigen sich optimistisch hinsichtlich zukünftiger Aufträge und der finanziellen Stabilität des Unternehmens, insbesondere durch staatliche Unterstützung. Die Konkurrenz durch Anbieter wie Starlink wird als Herausforderung wahrgenommen, während technologische Innovationen als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit gelten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,76 Mrd. € wert.

    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    +7,82 %
    -6,82 %
    +28,38 %
    -38,10 %
    +8,06 %
    -68,85 %
    -77,82 %
    -92,48 %
    -80,11 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



