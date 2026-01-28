BYD Aktie legt zu - 28.01.2026

Die BYD Aktie notiert aktuell bei 10,895€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,07 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,325 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,895€, mit einem Plus von +3,07 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten Verluste von -5,91 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um +1,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,02 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,87 % 1 Monat +3,56 % 3 Monate -5,91 % 1 Jahr -2,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der BYD Aktie, die bei 10,55 € verharrt. Nutzer äußern Bedenken bezüglich der Absatzmöglichkeiten in Europa, insbesondere in Ländern mit niedriger Kaufkraft wie Ungarn und Rumänien. Zudem wird die Notwendigkeit eines besseren Händlernetzes thematisiert. Eine mögliche Kapitalmaßnahme sorgt für Unsicherheiten unter den Investoren, während die Expansion durch den Bau einer Batteriefabrik in Vietnam als positiver Aspekt hervorgehoben wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,09 Mrd. € wert.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.