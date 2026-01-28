Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die Tiefsee-Kartierungsinitiative von NOAA in der Nähe von Amerikanisch-Samoa

Vancouver, BC, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCPK: CUHRF) (FWB: X45) („Deep Sea“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Förderung kritischer Mineralien in der Tiefsee konzentriert, hat heute die Ankündigung begrüßt, dass die National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) eine großangelegte Initiative zur Kartierung und Charakterisierung des Tiefseebodens in den Bundesgewässern vor der Küste von Amerikanisch-Samoa durchführen wird.

Öffentlichen Berichten zufolge sind im Rahmen des Programms der NOAA vor allem hochauflösende Kartierungen des Meeresbodens, die Charakterisierung der geologischen Verhältnisse und die Erfassung von umweltrelevanten Basisdaten in einem größeren Areal der Tiefsee vorgesehen. Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets der US-Regierung, das bessere Einblicke in die heimischen Tiefseemineralsysteme aus wissenschaftlicher Sicht vermitteln und Orientierung bei zukünftigen Entscheidungen auf politischer und regulatorischer Ebene sowie im Bereich der Ressourcenplanung bieten soll.

Die Kartierungsinitiative findet im Rahmen der Agenda des US-Handelsministeriums für kritische Offshore-Mineralien statt und folgt auf die jüngsten Maßnahmen der Exekutive, mit denen die strategische Bedeutung der Sicherung eines langfristigen Zugangs zu kritischen Mineralien für die nationale Verteidigung, die moderne Produktion, die Energiewende und auch Zukunftstechnologien betont wird.

„Wir betrachten das Tiefsee-Kartierungsprogramm der NOAA als einen sinnvollen und notwendigen Schritt zum Aufbau der wissenschaftlichen und ökologischen Grundlagen, die für eine verantwortungsvolle Tiefsee-Mineralexploration erforderlich sind“, so James Deckelman, CEO von Deep Sea Minerals Corp. „Hochwertige Geodaten und umweltrelevante Basisdaten sind wesentliche Voraussetzungen für eine glaubwürdige, langfristige Erschließung von Mineralressourcen in der Tiefsee.“

PRIORISIERUNG KRITISCHER MINERALIEN UND NATIONALE SICHERHEIT

Tiefseemineralsysteme, wie etwa polymetallische Knollen und Krustenablagerungen, enthalten Metalle wie Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan und Seltenerdmetalle, die für Verteidigung und Luftfahrt, Energiespeicher und Elektrifizierungsinfrastruktur, moderne Produktionsmethoden und Robotik sowie künstliche Intelligenz und Lieferketten für Hochleistungsrechensysteme unverzichtbar sind.