Deutsche Bank vor Quartalszahlen, und dann das! DB-Aktie legt Rückwärtsgang ein!

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit früheren Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank zu ausländischen Gesellschaften, die selbst verdächtigt werden, in Geldwäscheaktivitäten involviert zu sein. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Frankfurt führt die Untersuchungen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA). Ziel der Durchsuchungen ist es, Beweismaterial zu sichern und den Verdacht weiter zu erhärten.

Die Aktie der Deutschen Bank gerät ins Straucheln: Mit einem Verlust von fast drei Prozent reagiert der Kurs auf die Nachricht, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Büros des größten deutschen Finanzinstituts in Frankfurt und Berlin wegen des Verdachts auf Geldwäsche durchsucht hat. Der Zeitpunkt der Durchsuchung könnte dabei nicht brisanter sein – sie erfolgt nur einen Tag vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz 2025 des DAX-Konzerns.

"Die Ermittlungen betreffen Verantwortliche und Mitarbeiter der Bank, deren Geschäftsbeziehungen und Transaktionen wir untersuchen", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Details zum Umfang der Transaktionen oder zu den beteiligten Gesellschaften wurden bislang nicht veröffentlicht.

Die Deutsche Bank selbst bestätigte die Durchsuchungen, wollte sich zu weiteren Einzelheiten jedoch nicht äußern. "Wir arbeiten vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen", hieß es in einer Stellungnahme des Instituts. Die Bank bittet um Verständnis, dass keine weiteren Informationen zur Verfügung gestellt werden können.

Dieser Vorfall reiht sich in eine lange Liste von Auseinandersetzungen zwischen der Deutschen Bank und den Aufsichtsbehörden ein. Bereits Ende April 2022 hatten Ermittler der Staatsanwaltschaft, des BKA und der Bafin die Zentrale der Bank in Frankfurt durchsucht. Zu dieser Zeit war die Bank wegen ihrer unzureichenden Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus in die Kritik geraten. Auch die Bafin hatte daraufhin einen Sonderbeauftragten entsandt, um den Fortschritt der Bank bei der Bekämpfung dieser kriminellen Aktivitäten zu überwachen.

Mit den aktuellen Ermittlungen könnte die Deutsche Bank erneut in den Fokus der Finanzaufsicht und der Öffentlichkeit geraten – und dies zu einem besonders kritischen Zeitpunkt. Die Märkte werden nun gespannt auf die in Kürze zu veröffentlichende Bilanz des Unternehmens blicken. Wird sich der Vorfall auf das Vertrauen in das Unternehmen auswirken? Anleger und Analysten werden diese Entwicklungen genau verfolgen.

Razzia im Zusammenhang mit Abramowitsch

Laut Süddeutscher Zeitung stehen die Durchsuchungen bei der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Der ehemalige Besitzer des FC Chelsea steht seit März 2022 auf der EU-Sanktionsliste.

Die Bank soll es versäumt haben, rechtzeitig Verdachtsmeldungen zu Abramowitschs Unternehmen einzureichen. Für CEO Christian Sewing kommt die Razzia ungelegen, da er kurz vor der Bekanntgabe eines Rekordgewinns steht.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



