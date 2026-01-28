Nach Abnehm-Boom: Eli Lilly jagt den nächsten Medizin-Durchbruch

Lilly erhält Zugang zu einer firmeneigenen Technologie, mit der speziell entwickelte Enzyme konstruiert werden. Diese Enzyme sollen bestimmte Genmutationen korrigieren, die mit Hörverlust in Verbindung stehen.

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat einen Vertrag über bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar mit dem deutschen Start-up Seamless Therapeutics geschlossen, wie Seamless am Mittwoch mitteilte. Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung von Therapien gegen Hörverlust auf Basis einer neuen Gen-Editierungsplattform.

Präzise Eingriffe ins Erbgut

Die Enzyme heißen programmierbare Rekombinasen und sollen große und gezielte Veränderungen an der DNA an exakt definierten Stellen ermöglichen. Dabei sind sie nicht auf die körpereigenen Reparaturmechanismen der Zelle angewiesen. Das soll laut Unternehmen präzisere Eingriffe erlauben. Lilly übernimmt die Verantwortung für die Entwicklung der Wirkstoffe und steuert die Programme von der präklinischen Forschung bis zur Markteinführung.

Start-up setzt auf weitere Partner

Seamless-Chef Albert Seymour sagte im Gespräch mit Reuters: "Der Deal ist für uns eine Möglichkeit, mit der Plattform und einem Partner zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig unser eigenes internes Programm fortzusetzen." Er fügte hinzu, dass das Unternehmen auch für weitere Partnerschaften offen sei.

Seamless hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 40 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zusammen mit der Vorauszahlung von Lilly sei das Unternehmen ausreichend finanziert, um seinen ersten experimentellen Wirkstoff bis zum Jahresende in Laborstudien zu bringen, sagte Seymour Reuters.

Struktur des Deals und strategischer Hintergrund

Die Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung, Forschungs- und Entwicklungsmittel sowie weitere Zahlungen bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Vermarktungsziele. Die Gesamtsumme kann sich auf bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar belaufen.

Lilly baut seit einiger Zeit gezielt ein Portfolio an genetischen Arzneimitteln auf. Der Konzern sucht nach Wachstum jenseits seiner Blockbuster gegen Diabetes und Fettleibigkeit, Zepbound und Mounjaro.

Im vergangenen Jahr zahlte Lilly 1,3 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Verve Therapeutics, um Gen-Editierungsprogramme gegen hohen Cholesterinspiegel bei Herzkranken zu entwickeln. Bereits 2022 hatte Lilly Akouos für 487 Millionen US-Dollar gekauft, um sich Zugang zu einer Gentherapie gegen Hörverlust zu sichern. Diese Therapie zeigte 2024 in einer frühen bis mittleren klinischen Studie eine Wiederherstellung des Hörvermögens bei Kindern, wie Reuters berichtet.

