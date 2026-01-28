    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Gentechnik gegen Taubheit

    Nach Abnehm-Boom: Eli Lilly jagt den nächsten Medizin-Durchbruch

    Eli Lilly sichert sich den Zugang zu neuer Gentechnik gegen Hörverlust. Ein Deal über bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar soll neue Therapien ermöglichen.

    Gentechnik gegen Taubheit - Nach Abnehm-Boom: Eli Lilly jagt den nächsten Medizin-Durchbruch
    Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat einen Vertrag über bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar mit dem deutschen Start-up Seamless Therapeutics geschlossen, wie Seamless am Mittwoch mitteilte. Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung von Therapien gegen Hörverlust auf Basis einer neuen Gen-Editierungsplattform.

    Lilly erhält Zugang zu einer firmeneigenen Technologie, mit der speziell entwickelte Enzyme konstruiert werden. Diese Enzyme sollen bestimmte Genmutationen korrigieren, die mit Hörverlust in Verbindung stehen.

    Die Aktie notierte bei Börsenstart bei einem Minus von 1,92 Prozent bei 1.019,04 US-Dollar (Stand 15:35 Uhr MEZ).

    Präzise Eingriffe ins Erbgut

    Die Enzyme heißen programmierbare Rekombinasen und sollen große und gezielte Veränderungen an der DNA an exakt definierten Stellen ermöglichen. Dabei sind sie nicht auf die körpereigenen Reparaturmechanismen der Zelle angewiesen. Das soll laut Unternehmen präzisere Eingriffe erlauben. Lilly übernimmt die Verantwortung für die Entwicklung der Wirkstoffe und steuert die Programme von der präklinischen Forschung bis zur Markteinführung.

     

    Start-up setzt auf weitere Partner

    Seamless-Chef Albert Seymour sagte im Gespräch mit Reuters: "Der Deal ist für uns eine Möglichkeit, mit der Plattform und einem Partner zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig unser eigenes internes Programm fortzusetzen." Er fügte hinzu, dass das Unternehmen auch für weitere Partnerschaften offen sei.

    Seamless hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 40 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zusammen mit der Vorauszahlung von Lilly sei das Unternehmen ausreichend finanziert, um seinen ersten experimentellen Wirkstoff bis zum Jahresende in Laborstudien zu bringen, sagte Seymour Reuters.

    Struktur des Deals und strategischer Hintergrund

    Die Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung, Forschungs- und Entwicklungsmittel sowie weitere Zahlungen bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Vermarktungsziele. Die Gesamtsumme kann sich auf bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar belaufen.

    Lilly baut seit einiger Zeit gezielt ein Portfolio an genetischen Arzneimitteln auf. Der Konzern sucht nach Wachstum jenseits seiner Blockbuster gegen Diabetes und Fettleibigkeit, Zepbound und Mounjaro.

    Im vergangenen Jahr zahlte Lilly 1,3 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Verve Therapeutics, um Gen-Editierungsprogramme gegen hohen Cholesterinspiegel bei Herzkranken zu entwickeln. Bereits 2022 hatte Lilly Akouos für 487 Millionen US-Dollar gekauft, um sich Zugang zu einer Gentherapie gegen Hörverlust zu sichern. Diese Therapie zeigte 2024 in einer frühen bis mittleren klinischen Studie eine Wiederherstellung des Hörvermögens bei Kindern, wie Reuters berichtet.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 851,2EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
