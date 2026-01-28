Berichte
Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank
Foto: Deutsche Bank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Deutschen Bank gibt es offenbar eine Razzia wegen eines Verdachts der Geldwäsche. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, durchsuchten Ermittler des Bundeskriminalamts im Auftrag der Staatsanwaltschaft ab Mittwochmorgen die Zentrale der Bank in Frankfurt am Main sowie einen Standort in Berlin.
Unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main heißt es weiter, dass ein Ermittlungsverfahren gegen bislang unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet worden sei.
Die Deutsche Bank bestätigte laut dem "Spiegel", dass in ihren Geschäftsräumen derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt werde. Die Bank erklärte, sie arbeite vollumfänglich mit den Behörden zusammen, wollte sich dem Bericht zufolge jedoch zu weiteren Details nicht äußern.
Mexx77 schrieb 16.01.26, 06:40
Ich dachte 1 Euro ist geplant!?
RandomGambler1 schrieb 06.01.26, 14:22
Klingt gut !
... Parallel setzt das Management auf eine deutliche Effizienzsteigerung mit dem Ziel, die Cost-Income-Ratio auf unter 60 % zu senken, getragen von etwa 2 Mrd. € Brutto-Kosteneinsparungen durch Automatisierung, Prozessvereinfachung sowie verstärkten Einsatz von Digital- und KI-Plattformen.
Kurse über 40 € sind eine Zeitfrage.
Kwerdenker schrieb 05.01.26, 22:14
anders als viele, die nur - und das nicht selten täglich neu - mitteilen, was ihr Bauch gerade zur Kursentwicklung mitzuteilen hat…
anders als viele, die nur - und das nicht selten täglich neu - mitteilen, was ihr Bauch gerade zur Kursentwicklung mitzuteilen hat…
